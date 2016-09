Muñiz: «La sanción a Pedro López me parece excesiva»

El Levante UD se mantiene a la espera de la decisión del TAD sobre la sanción a Pedro López. El Comité ha aplicado dos partidos de suspensión al capitán azulgrana por protestar durante el encuentro contra el Elche. Juan Ramón López Muñiz se resigna, aunque considera que se trata de un castigo desproporcionado.

"La norma está ahí y hay que respetarla. Es una situación que se da y hay que aceptarla como viene. Lo que hay que hacer es aprender y en otras situación no decir nada", ha comentado esta mañana el entrenador granota, quien entiende que el Comité ha sido demasiado severo. "Fue un comentario normal y lo hemos hablado con el asistente. No fue un comentario para dos partidos. Ni fue grave y se suele dar en todos los partidos. No entendió bien lo que le dijo. Me parece excesivo para lo que pasó. Lo que hay que hacer es no dirigirse a ellos para nada".

Pedro López, salvo que el TAD le conceda la suspensión cautelar, se perderá el partido del domingo contra el Valladolid. Muñiz avisa sobre el peligro del conjunto blanquivioleta, que tratará de romper su mala racha de resultados. "Es un buen equipo y vendrá con necesidad de puntos. Debemos tener especial atención y cuidado. Viene un equipo con grandes individualidades y que aspirar a estar en los puestos de altos de las clasificación. La igualdad es máxima", ha señalado el técnico asturiano.