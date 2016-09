El TAD ratifica la sanción a Pedro López

Pedro López se perderá los dos próximos partidos de Liga. El Tribunal Administrativo del Deporte ha rechazado hoy el último recurso presentado por el Levante. De esta forma, el TAD ratifica la sanción impuesta al capitán azulgrana por protestar durante el partido del pasado sábado en Elche.

El TAD ha denegado la suspensión cautelar a Pedro López solicitada por los servicios jurídicos del club, por lo que el lateral derecho causa baja para los encuentros ante el Valladolid y el Almería.

El defensa protestó por una falta en el tramo final del choque disputado en el Martínez Valero. Según el acta arbitral, Pedro López se dirigió al linier de la siguiente forma: «Cuando vayas a Madrid te vas a enterar». Posteriormente, se disculpó por su acción. El Levante defiende que el comentario no fue una amenaza, sino que se refería al ambiente que se puede respirar en el estadio de un equipo poderoso de la capital. El club piensa que se trata de un simple malentendido.

El entrenador granota, Juan Ramón López Muñiz, se resigna. "La norma está ahí y hay que respetarla. Es una situación que se da y hay que aceptarla como viene. Lo que hay que hacer es aprender y en otras situación no decir nada", ha comentado esta mañana el técnico. Considera que se trata de un castigo desproporcionado: "Fue un comentario normal y lo hemos hablado con el asistente. No fue un comentario para dos partidos. Ni fue grave y se suele dar en todos los partidos. No entendió bien lo que le dijo. Me parece excesivo para lo que pasó. Lo que hay que hacer es no dirigirse a ellos para nada".