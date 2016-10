Jason: «Deseaba volver, tenía la espina de triunfar en el club que apostó por mí»

Jason saborea el momento más dulce de su carrera profesional. A finales de mayo, Tito, quien acababa de asumir la dirección deportiva del Levante, apostó por el joven extremo ejecutando la cláusula que permitía renovar su contrato hasta 2019. Y el gallego está respondiendo con actuaciones clave. Ha intervenido en todos los partidos de Liga y, con tres tantos, es el segundo máximo goleador del equipo.

¿Esperaba que fuera todo tan rodado individual y colectivamente?

No te esperas un arranque tan bueno a nivel colectivo ni individual, pero tienes las ganas de que todo salga bien. Está saliendo todo a pedir de boca y ojalá sigamos en esta dinámica.

Pelea con Paco Montañés por un puesto como titular. ¿Confía en asentarse en el once inicial?

Todos peleamos por tener un sitio en el once y hay mucha calidad en todas las posiciones. Es muy difícil entrar en la alineación titular. Esa competencia nos hace estar a todos enchufados y entrenando a muerte.

Es el segundo goleador más efectivo de Segunda. Y ha firmado dos de su tres dianas saliendo del banquillo. Exprime sus oportunidades.

Eso también da al equipo un plus. Todos salimos enchufados tanto de inicio como desde el banquillo. Los cambios siempre son para mejorar o para igualar lo que hay en el campo.

¿Cómo es el entrenador, López Muñiz, en las distancias cortas?

No tengo ninguna queja, porque es muy cercano. Puedes hablar con él y está muy pendiente de nosotros. Quiere que no haya malos rollos. Y lo está consiguiendo porque todos vamos a una y se nota que estamos muy juntos en el campo y fuera.

Se han afianzando en el liderato. ¿Cuesta no mirar la clasificación y pensar en el ascenso a Primera?

Es muy precipitado pensar eso. Esto es muy largo y puede haber muchísimos cambios, pero claro que, de vez en cuando, miras la clasificación y te gusta verte ahí porque todos queremos ascender.

¿Es su mejor momento deportivo?

A nivel profesional, sí. Estoy bien físicamente y las lesiones me están respetando este año. Tanto en número de goles como en participación es mi mejor principio de temporada.

¿Qué le pasó por la cabeza cuando Tito debía decidir sobre su futuro?

Yo deseaba volver al Levante. Tenía esa espina clavada de querer triunfar en el Levante porque ha sido el equipo que ha apostado por mí cuando era un chaval de 18 años recién cumplidos. Tenía esa espina de venir, triunfar y devolver al equipo a Primera.

Desde su etapa como juvenil, en la temporada 2012-13, despertó altas expectativas. ¿Notó presión?

No lo llamaría presión. A lo mejor, la gente que ve a un chaval de 19 años debutando con el primer equipo piensa que ya tienes que estar ahí. Son etapas. Puede ser que debutes, pero perteneces al filial. Hay que ir poco a poco. No he notado presión.

¿Fue duro salir de casa con 18 años?

Sí, estás acostumbrado a estar en casa, tener todo hecho y estar con tus amigos. Al principio tienes miedo a dejarlo todo y venir solo a una residencia. Pero salir tan joven hace que madures antes y veas la vida de otra forma. Es una experiencia buena. No me puedo arrepentir porque estoy cumpliendo lo que quería ser de niño.

Pasó por la cantera del Deportivo, que prescindió de usted. ¿Qué pasó?

Estuve desde los 10 hasta los 15 años. Pusieron la traba de la estatura porque era muy pequeño. Busqué otro equipo. No se acaba el mundo a esa edad. Me tuve que tomar unas vitaminas de crecimiento durante un año y fue lo que me ayudó porque llevaba mucho tiempo sin crecer. Justo el verano que me echaron, crecí 15 centímetros por tomarme las vitaminas.

¿Quién apostó por usted?

David Salavert -dimitió como director de la cantera del Levante el 23 de septiembre-. Yo estaba jugando la final del Campeonato de España de selecciones autonómicas. Al acabar el partido, habló conmigo y se puso en contacto con mi representante.

¿Aún confía en debutar con la selección española sub-21?

No pienso en eso porque no creo que sea bueno. Estoy centrado en hacer las cosas bien en el Levante y si algún día llegase ese regalo, encantado.

Víctor Camarasa protagonizó un verano convulso por su deseo de salir. ¿Cómo vivió la situación?

Como no he estado en su posición, no se cómo reaccionaría. Es una situación difícil y cada uno tendrá su manera de pensar.

Tiene un contrato idéntico al de Camarasa. ¿Cree que el Levante mejorará sus condiciones si mantiene su rendimiento actual?

No estoy pensando ahora mismo en eso. Si ellos quieren revisarlo, todo es sentarse y hablar las cosas. Yo estoy centrado en entrenar y mejorar.