La diferencia es la adaptación

valencia. Saber adaptarse al entorno y tener capacidad para solventar cualquier circunstancia que pueda salir en el camino es básico en todo manual de supervivencia. Y mucho más en la fauna de la Segunda División. Pero Almería y Levante son dos ejemplos antagónicos de cómo hacerlo. Los granotas no sólo han sabido mimetizarse con la nueva categoría, sino que parece que el manual lo hayan escrito en el vestuario azulgrana. El liderato destacado lo atestigua. Sin embargo los andaluces, recién descendidos hace dos temporadas, estuvieron a punto de irse a Segunda B en junio y ahora vuelven a no saber salir del fondo de la tabla. No dan con la fórmula que tan bien le está funcionando a los de Muñiz en este arrollador inicio liguero.

Por eso el encuentro de esta tarde es el más desigual de la jornada mirando la clasificación. Colista contra líder. Una brecha de 13 puntos les separan, aunque los almerienses, por presupuesto, aspiran a retornar a Primera, donde descendieron por un inolvidable 1-4 del Levante en abril de 2015. Hoy se vuelven a ver las caras con plantillas muy distintas. Sólo repetirán Morales, Iván y Toño, mientras que Verza, que regresa a la convocatoria, no jugará. Y Espinosa, que sí lo hará, fue suplente aquel día con el Almería. Además, uno de los protagonistas será Trujillo, que hizo un decepcionante viaje de ida y vuelta y tras salir de Orriols por la puerta de atrás en agosto, hoy será titular con el conjunto andaluz, con ganas de revancha por su negativo paso por el conjunto valenciano.

Tres victorias consecutivas han disparado al Levante, que si logra la cuarta aumentará la diferencia con sus perseguidores, logrando ya un colchón considerable respecto a la tercera plaza, que no da acceso directo al ascenso. El pinchazo del Córdoba en Soria y del Reus en casa hacen que el margen se pueda quedar hoy en seis puntos. Una brecha enorme, aunque Muñiz siga argumentando que mirar la clasificación ahora no valga de nada.

El técnico pierde más efectivos que nunca, aunque no le trastocan el once titular. Pese a contar con seis bajas, el armazón granota se mantiene y Jason se postula como única novedad respecto a los que salieron de inicio ante el Valladolid. Remiro está con la selección sub-21, los sancionados Lerma y Pedro López se quedaron en Valencia, junto a los lesionados Rubén García, Rafael Martins y Casadesús. Dos ausencias en punta, lo que obligó a Muñiz a convocar ayer a Allyson, delantero brasileño del filial fichado este verano del Oviedo y que ha marcado un tanto con el Atlético Levante en la pasada jornada.

El Almería ha pasado una semana intensa, con bronca del presidente a la plantilla por su bajo rendimiento y nervios a flor de piel por estar en descenso. Cuestión de no adaptarse. Soriano hará cambios y se carga a Dubarbier, Quintanilla, José Ángel, Diamanka y Chuli.