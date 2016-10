Al Levante se le escapa la victoria en el 90

La UD Almería y el Levante UD empataron 2-2 en un partido en el que los locales rescataron un punto a un minuto del final frente a un cuadro levantinista que pagó su falta de ambición en la recta final de un encuentro que tuvo en su mano.

Con esta igualada, los valencianos siguen líderes de LaLiga 1/2/3, tras sumar su cuarto partido sin perder, mientras que los almerienses continúan en el penúltimo puesto y llevan ya seis jornadas sin ganar, con tres empates y tres derrotas.

El choque comenzó con mucho respeto por parte de ambos, si bien era el equipo de Juan Ramón López Muñiz el que tenía el balón, pero se estrellaba contra la perfecta basculación que llevaba a cabo el conjunto rojiblanco, sin dejar espacios.

ficha técnica 2 UD Almería Casto, Ximo Navarro, Trujillo, Morcillo, Nano; Joaquín (Juanjo Expósito, m.81), Ramón Azeez (Fran Vélez, m.14); Iago Díaz (Pozo, m.58), Antonio Puertas, Fidel y Quique.

2 Levante UD Raúl Fernández; Iván López (Rober Pier, m.55), Postigo, Chema, Abraham Minero; Verza, Campaña; Jason (Natxo Insa, m.86), Javier Espinosa (Montañés, m.46), Morales y Roger. GOLES 1-0, M.16: Quique González, de penalti. 1-1, M.46: Roger. 1-2, M.54: Jason. 2-2, M.89: Quique González. ÁRBITRO Juan Luis Pulido Santana (Comité Las Palmas). Amonestó a los locales Joaquín (m.4), Nano (m.68) y Morcillo (m.88), y al visitante Iván López (m.32). ASISTENCIA Partido correspondiente a la novena jornada de LaLiga 1/2/3 disputado en el Estadio de los Juegos Mediterráneos, con 7.345 espectadores. Antes del comienzo, la UD Almería homenajeó a Jairo Ruiz, medallista de bronce en los Juegos Paralímpicos de Río.

De este modo, el Almería hizo de Levante en la primera parte, sobre todo al adelantarse en el marcador a los 16 minutos merced a un penalti cometido por Abraham que transformó Quique González, tras lo que el conjunto del técnico Fernando Soriano se sintió cómodo con una propuesta que obligó a los levantinistas a jugar de otra forma.

Dos minutos antes del 1-0, se lesionó el nigeriano Ramón Azeez, pero esto no afectó al rendimiento del equipo, más arropado con la salida de Fran Vélez, lo que le benefició cuando logró ponerse por delante de penalti, con dos líneas de cuatro muy juntas y pocos espacios para que los puntas del Levante tuvieran opciones.

A partir de ahí, aunque el Levante llegó y dispuso de alguna ocasión, el verdadero peligro lo gestionó, a la contra, el Almería. Aún así, el visitante Rober, en el minuto 20, no aprovechó un fallo defensivo de los rojiblancos y su disparo no encontró portería.

El cuadro almeriense también estuvo cerca del 2-0, cuando, poco después, Joaquín obligó a lucirse a Raúl Fernández tras un servicio de Puertas.

El Levante tenía el balón, pero no se manejaba en ataque por el buen rendimiento del Almería, que, al contragolpe, pudo hacer el segundo en una gran acción entre Quique, Fidel e Iago Díaz, que acabó con disparo de este último al palo.

En la segunda parte, el Levante fue superior durante los primeros diez minutos y marcó pronto por medio de Roger, al minuto de reanudarse el juego, lo que le hizo jugar a placer porque en el equipo de Soriano aparecieron los nervios.

El 1-1 fue un jarro de agua fría que destrozó al Almería. El tanto llegó tras un fallo defensivo que aprovechó Morales para habilitar al delantero levantinista, que cruzó el balón para marcar.

El Almería fue presa de la ansiedad, se desconectó y Jason, tras una buena acción de Roger, puso al Levante por delante a los nueve minutos de la segunda mitad. Esto acrecentó la presión para los rojiblancos, que perdieron el sitio a pesar de que Ximo Navarro, un minuto después, pudo entablar, pero mandó el remate fuera.

La entrada de José Angel Pozo por Iago Díaz, al filo de la primera hora de juego, dio alas al Almería, que encontró espacios y pudo empatar en el 64 en una acción en la que Fidel no encontró disparo, pero sí a Quique González, que cabeceó y el meta Raúl salvó el gol al sacar el balón de debajo de los palos.

El Almería protagonizó acciones esporádicas, pues no superaba a un Levante que se manejaba a la perfección con su ventaja, si bien los valencianos no quisieron jugar más, no cerraron el partido y lo pagaron caro, ya que en el minuto 89 Quique González logró el 2-2 tras una jugada de Fidel, lo que premió la fe de los locales.