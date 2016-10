Cuando las cosas se ponen difíciles, Roger y Jason siempre salen al rescate. Ese es el guión que ha puesto en escena el Levante en este inicio de Liga y que le está valiendo el liderato destacado en Segunda División. Los dos canteranos se encuentran en su mejor momento, exhiben hambre y oportunismo para estar en el momento justo y en el sitio adecuado. El del gol. Entre ambos llevan ya 11 tantos, que han significado 13 de los 20 puntos que suma el conjunto azulgrana. Una pareja imparable.

Su eficacia ha permitido al conjunto de Muñiz desatascar los partidos, por lo que se trata de dos piezas básicas para el técnico. El extremo gallego, que sufrió un fuerte golpe en el encuentro de Almería, pasó unas horas en el hospital de la ciudad pero en la madrugada del domingo al lunes pudo regresar a Valencia, recuperado de ese violento encontronazo que le hizo perder el conocimiento.

Jason está mostrando una gran habilidad para sorprender y ser decisivo en el área tras incorporarse desde la banda, ya sea la derecha o la izquierda, porque llegando desde ambos lados ha marcado goles. Se entiende a la perfección con Roger y ambos forman la dupla más temible de la categoría. Sólo la pareja que forman en el Lugo Joselu y Pedraza igualan las cifras de los granotas, también con 11 tantos y 13 puntos para los gallegos.

Cuatro de las seis victorias del Levante se han obtenido gracias a los goles decisivos de Jason y Roger, que también sumaron un empate el domingo en Almería gracias a otro tanto de cada uno que a punto estuvieron de valer otro triunfo. De hecho, en los dos últimos encuentros los cinco goles granotas llevan la firma de los dos canteranos, ya que protagonizaron los tres que significaron la victoria contra el Valladolid con remontada incluida. Además, Numancia, Alcorcón y Zaragoza también sufrieron la voracidad de los dos futbolistas. Roger es el segundo máximo artillero de la categoría con siete tantos, mientras que Jason lleva cuatro.

Pero ambos canteranos tienen algo en común. Les ha costado mucho lograr la confianza en el primer equipo para asentarse en la titularidad. No son unos recién llegados, debutaron jóvenes y han tenido que ganarse el puesto con cesiones. Roger debutó en Primera en enero de 2012, con 21 años recién cumplidos. A la campaña siguiente también intervino muy poco, subiendo y bajando al filial, para marcharse a préstamo entre 2013 y 2015 a Zaragoza y Valladolid. No aprovechó su ocasión la temporada pasada en la máxima categoría en Orriols y fue cortado en enero rumbo de nuevo a Zorrilla. Y Jason aún fue más precoz. Caparrós le dio la alternativa en 2013 nada más cumplir los 19 años, pero hasta febrero de 2015 no volvió al primer equipo. Villarreal B y Albacete fueron sus destinos, aunque en ningún sitio, ni siquiera en el filial azulgrana, brilló tanto como lo está haciendo ahora.

Ambos se sintieron importantes al repescarlos Tito y ahora están llevando las riendas del equipo. Roger ya tuvo su mejora de contrato, y si continúa así, lo normal sería que el gallego también vea aumentado su salario a final de temporada, ya que ha adquirido un rol muy importante en el equipo que no se corresponde con la ficha más baja de la plantilla que ahora percibe. Su competencia con Montañés por un puesto en la banda es la más grande del equipo. Aunque ambos han visto puerta, algo que no ha logrado todavía Morales.