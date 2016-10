Sarver: «No iré al Ciutat, lamento el descenso del Levante por la afición»

El calendario de la Liga había hecho que Robert Sarver volviera a escena en el Levante. Más de un año después del fallido proceso de venta de las acciones, el banquero norteamericano tenía la posibilidad de sentarse en el palco del Ciutat de València el próximo sábado, con la visita del Mallorca, ya que desde enero es el máximo accionista de la entidad balear. Pero Sarver ha descartado esta situación y prefiere evitar el morbo que habría supuesto su presencia en el estadio de Orriols, después del terremoto y la posterior fractura social que provocó con la negociación para comprar el club granota.

El propio Sarver aseguró ayer a LAS PROVINCIAS que había decidido no venir a Valencia. «No estaré en el partido el sábado», dijo el magnate de Arizona. El multimillonario quiso referirse especialmente a los seguidores del Levante, consciente de que han sufrido tras bajar a Segunda División. «Lamento el descenso del club esta pasada temporada por la afición, pero mi única idea ahora es avanzar en Mallorca», expresó el americano, que no quiso responder a más preguntas sobre los motivos que le dieron para rechazar su oferta en verano de 2015 o los proyectos que hubiera llevado a cabo en el club.

Y una de las consecuencias de la fractura que provocó el proceso de Sarver fue el intento de democratización de la Fundación, para lo cual se han cambiado los estatutos del organismo máximo accionista granota. Con el objetivo de hacer una nueva composición del patronato, con menos presencia de las instituciones y del consejo del club.

Hoy finaliza el plazo para inscribirse de manera formal como aspirante a patrono de la Fundación y se han recibido más de 20 cartas certificadas con la solicitud de los accionistas para ocupar las 12 plazas que se van a crear nuevas, seis por parte del club y otras tantas de la Fundación, y que supondrán más de la mitad del nuevo patronato. Además, el plazo puede extenderse hasta mañana en el caso de que llegue alguna solicitud enviada ayer, dentro del límite establecido.

El siguiente paso será la semana que viene, en fecha todavía por concretar, cuando la comisión ejecutiva se reunirá para abrir las más de 20 solicitudes recibidas y comprobar que todos los aspirantes cumplen el requisito imprescindible de ser abonado y accionista con una antigüedad de más de cinco años, como se expuso en las bases.

Entre los aspirantes a patrono se encuentran el exvicepresidente Tomás Pérez, el expresidente de la Delegación de Peñas Vicente Cosido y los empresarios José Tomás Gómez y Luis Romero. Sin embargo, otro de los que se ofrecieron para ser consejeros del club, José Chulià, finalmente ha decidido salir del proceso y no enviar su solicitud, aunque en un principio sí pensaba hacerlo. Y el que no ha podido hacerlo al no cumplir los requisitos de antigüedad obligatorios es el actual patrono Salvador Almenar.

Lo que ocurre es que aunque haya más apuntados de los que se necesitan, la inmensa mayoría están en los dos primeros tramos, de 1 a 30 acciones y de 31 a 150. A partir de la semana que viene la comisión ejecutiva deberá explicar si quedan vacantes y cómo cubrirlas. La Fundación tiene previsto nombrar a sus seis patronos en una reunión previa a la junta general de accionistas de diciembre, y en esa cita será cuando el club pretende decidir quiénes serán sus patronos designados. Pero en ambos casos está abierta la posibilidad de algún cambio.