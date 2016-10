Levante UD | Muñiz, preocupado por el césped del Ciutat de València

El entrenador del Levante UD, Juan Ramón López Muñiz, aseguró hoy que el hecho de buscar la quinta victoria consecutiva de la Liga en casa no debe ser una presión extra para su equipo y subrayó que, si son capaces de mantener el nivel mostrado en estas primeras nueve jornadas, solo deben estar preocupados por ellos mismos y no por sus rivales. "Buscar la quinta victoria seguida lo veo como algo positivo y favorable. En Liga hay que mantener una línea de regularidad y habrá momentos en que nos cueste más trabajo y que puede llegar alguna derrota, pero no podemos estar presionados por esos motivos", declaró en la rueda de prensa posterior al entrenamiento del equipo.

El técnico asturiano mostró su preocupación por el estado del césped del Ciudad de Valencia, ya que ha sido resembrado, y confesó que mañana o el mismo sábado intentará probar cómo está, aunque dejó claro que esta situación no puede ser una excusa. "Esperamos que esté en las mejores condiciones posibles, aunque de aspecto a lo mejor no tenga el mismo que antes, pero pensamos que va a estar en buen estado. Los dos equipos estaremos en las mismas condiciones", manifestó.

"Hemos empezado a muy buen ritmo y bien posicionados. Veo al equipo tranquilo, mentalizado y con buen ambiente. Cuando compiten, saben sufrir", añadió. "El equipo ha empezado bien y ahora hay que mantenerlo. Si miramos la clasificación ahora y al final de Liga, seguro que hay muchos movimientos. Trabajamos para merecer estar ahí. Jugando a este nivel, tenemos que preocuparnos solo de nosotros", insistió.

Muñiz advirtió del peligro que puede tener el Mallorca este sábado al contragolpe y destacó sus virtudes defensivas, pues sólo ha recibido seis goles. "Es un equipo que intenta rentabilizar los goles que marca y que tiene muy pocos goles en contra. Es un partido complicado en el que hay que tener paciencia, sobre todo en los ataques", explicó.

Además, Muñiz se mostró muy contento por el esfuerzo que ponen a diario sus jugadores lesionados para recuperarse lo antes posible. "Ahora mismo tenemos una situación ventajosa y es que están todos a muy buen nivel", finalizó.