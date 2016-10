«Si sólo hiciéramos las cosas bien en la defensa no estaríamos líderes»

Llegó sin hacer ruido desde la Segunda División italiana pero Sergio Postigo, con su regularidad, se ha convertido en uno de los pilares del Levante.

Qué difícil es ganarles.

Al final el equipo trabaja mucho, corre y sabe defender bien, por eso es tan complicado ganarnos. La categoría es complicada y en cualquier partido puedes perder, pero haciendo las cosas así, en pocos partidos nos superarán.

¿Esperaban un inicio así?

Es difícil este comienzo pero más difícil será mantenerlo. El ser regulares y puntuar todos los partidos es lo que te hace estar ahí arriba. Pero no hay que mirar ya la distancia con el tercer clasificado, falta mucho. En Almería nos empataron al final, pero habrá otras jornadas que el resto no ganen y nosotros sí y también al contrario, y cuando falten diez jornadas empezaremos a ver la clasificación, ahora es pronto.

Se le ve muy compenetrado con Chema, como si se conocieran.

Jugar a su lado es fácil, te hace todo sencillo, nos estamos encontrando muy a gusto, pero también con todos los compañeros, hace que el trabajo sea más fácil.

¿La unión del vestuario hace que todo encaje bien y todos jueguen mejor?

Claro que sí. Sin una unión en el vestuario, sin un trabajo en común nada saldría como está saliendo. Todos los equipos que triunfan es porque el vestuario está unido.

¿Los últimos partidos ha bajado un poco la seguridad defensiva?

No creo que haya bajado, los equipos también te van conociendo, intentan hacerte daño, pero no hemos bajado ni de concentración ni de ritmo ni nada. Cada partido es diferente y hay que resolver los errores que hayan, pero la confianza sigue igual. Los goles que recibamos y los partidos que perdamos tienen que ser porque el rival haya merecido muchísimo para ganarnos.

¿Les da tranquilidad que la pegada del equipo se impone siempre a los goles que les marcan?

Es algo muy positivo del equipo, aun recibiendo goles o sin hacer un gran partido sabe cambiar ese chip y remontar, como estos dos últimos partidos.

¿Qué pensó en el gol en propia puerta ante el Valladolid?

(Ríe) Fue mala suerte, las prisas por querer sacar el balón y ya está. Tuve confianza en ese momento porque si pasa eso, en este equipo se puede remontar sin problemas.

Estaba en la Segunda italiana, ¿le sorprendió que le llamara el Levante?

Reaccioné con ilusión, que te llame el Levante es porque algo has hecho bien, da satisfacción, te anima a seguir haciéndolo bien. En Italia es un fútbol diferente, aquí se juega más con la pelota, es menos táctico y yo me siento más a gusto.

Le gusta subir el balón, ¿tiene alma de mediocentro?

Esas salidas son alternativas que nos da nuestra forma de jugar y si hay que arriesgar, se hace. Si encima acaba como el otro día, con el pase a Roger y el gol de Jason, muchísimo mejor. En infantiles y juveniles jugaba de mediocentro, pero en un momento dado me pusieron de central y ahí seguimos.

Además tienen un portero que lo está parando casi todo, ¿eso también da seguridad?

Tanto Remiro como Raúl han hecho grandes partidos, dan esa tranquilidad que en cualquier momento van a estar para sumar puntos.

¿Cómo ve a Saveljich, que vino tras pagar el club y no juega?

Está bien, animado, la unión hace que todos, hasta los que no juegan, tengan la moral positiva. Está trabajando muy bien pero el entrenamiento fuerte suyo es lo que nos hace a nosotros que no nos podamos relajar. Eso se refleja en los partidos.

El club se ha gastado mucho en sus tres centrales, ¿es una responsabilidad para usted?

No me lo tomo como responsabilidad, ha sido una apuesta del club y hay que sentirse importante y dar ese rendimiento. Al final no piensas que el club ha pagado un traspaso por ti, las condiciones del mercado se dieron así, lo que hay que hacer son las cosas bien.

Se ha corregido el principal problema del año pasado en defensa.

A mí nunca me dijeron que me fichaban por los problemas del año pasado, aunque los habría. Pero si sólo hiciéramos las cosas bien en defensa no estaríamos líderes.

¿Conoce a Morales desde hace muchos años verdad?

Sí, al ser los de Getafe, casi del mismo barrio, nunca tuvimos una relación de amistad en sí pero nos conocíamos desde los 12-13 años, nos saludábamos. Una vez nos enfrentamos en juveniles, salió él mejor parado que yo. Ahora al llegar aquí ha hecho que podamos confraternizar más rápido.

En casa son imbatibles, ¿pero cada vez es más difícil porque los rivales saben cómo afrontarlo?

Cada jornada es más complicado, los rivales saben cómo jugarnos. Pero es un reto para nosotros intentar superar cada partido.

Viene el Mallorca, ¿Brandon es la amenaza para la defensa?

Hicieron un buen partido ante el Huesca, no te puedes relajar contra nadie, pero en casa tenemos que sacar los tres puntos. Brandon es un gran jugador, podremos atención.