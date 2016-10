Orriols manda en España

La mayor fortaleza de España está situada en el barrio de Orriols. El Ciutat de València se ha convertido en un estadio invencible y el Levante es el único equipo de élite del país que ha ganado cinco partidos en casa. Lo que le catapulta al liderato de Segunda División con una distancia que esta jornada se ha visto ampliada en tres puntos más respecto al tercer clasificado al perder sus rivales.

El Mallorca ha sido la última víctima de los granotas, pero antes cayeron Alcorcón, Zaragoza, Sevilla Atlético y Valladolid. Ninguno dio con la fórmula para sumar algún punto en el fortín azulgrana. Pleno de triunfos. En la categoría de plata ya se habla de miedo escénico. Los innumerables recursos que tiene el equipo de Muñiz para tumbar a sus rivales asustan. Es capaz de arrollar unos días con Roger y Jason, pero si sus goleadores no marcan, aparecen otros al rescate como Chema y Lerma para dar los tres puntos.

Ni el Atlético de Madrid, el Barcelona o el Real Madrid mantienen su feudo impoluto. Los colchoneros empataron ante el Alavés, que venció en el Camp Nou y los blancos pincharon dos veces. Sólo el Sevilla sigue la estela granota, aunque con cuatro victorias, una menos. Incluso el Levante acumula su última victoria de la temporada pasada, contra los de Simeone, mientras que los andaluces perdieron.

Por supuesto, nadie en Segunda División ha logrado el pleno, ni siquiera cuatro triunfos, y con tres se encuentran Mirandés, Lugo y Córdoba, que perdió ayer. Fuera de la élite, en Segunda B, el Marbella y el Racing son los únicos que comparten el honor con el equipo granota de las cinco victorias en casa.

La regularidad del Levante actúa como un martillo pilón y esa forma de enlazar triunfos permite a los de Muñiz ir ampliando poco a poco su distancia con respecto a los puestos de promoción. Es cierto que en los tres últimos encuentros la afición del Ciutat ha sufrido con el equipo, que ha necesitado remontar dos resultados adversos ante Valladolid y Mallorca, pero el equipo ha salido muy fortalecido tras encontrar la manera de superar esas dificultades. El sábado otra de las buenas noticias fue la aparición de gente de la segunda línea que se convirtió en decisiva, como Lerma y Martins, que deben aportar mucho al equipo.

Por su parte, el polémico proceso de renovación del Patronato de la Fundación entra en su momento clave. La comisión ejecutiva se reunirá esta tarde para abrir los más de 20 sobres con las solicitudes de aspirantes a patrono. El primer objetivo es comprobar que todos ellos cumplen los requisitos de antigüedad, pero en principio no se prevé que hoy mismo la comisión elija ya algún ganador de las 12 plazas que se deben cubrir, ya que eso debería, al menos, someterse a votación en el patronato. No obstante, todavía no hay una hoja de ruta clara y por eso esta tarde la ejecutiva quiere dejar definidos los pasos a seguir para construir la nueva Fundación.