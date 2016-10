«Buscamos la necesaria independencia entre el consejo y la Fundación»

La masa social del Levante se moviliza. En medio de un proceso de reestructuración de la Fundación Cent Anys, máxima accionista del club, ha nacido el FROG (Foro de Responsabilidad y Opinión Granota). Y una de las cabezas visibles del nuevo proyecto es Tomás Pérez, patrono y exvicepresidente de la entidad. Ya hay más de 100 afiliados.

¿Cómo surge el FROG?

La nueva asociación nace de una conversación privada entre Carlos Ayats y yo mismo y vemos la necesidad de aglutinar en una asociación a una serie de personas con unos mismos intereses, que son los accionistas del Levante. Y la única forma de darles visibilidad y ser más eficaces es agrupados en torno a una asociación. Después se incorpora Vicente Martínez Alpuente, que venía persiguiendo algo similar.

¿Qué persiguen?

Una asociación de accionistas lo que hace es dar valor a los derechos del accionista que no es mayoritario. Sobre todo perseguimos la defensa de los intereses del Levante. Buscamos la necesaria independencia entre el consejo de administración del club y la Fundación. No nos centramos exclusivamente en este consejo. La Fundación, como máxima accionista y dueña del club, debe ejercer un control sobre la gestión del consejo. Esta asociación no nace como un anti-nada. Mientras este consejo lo siga haciendo bien, por supuesto que va a tener nuestro apoyo. Pero consideramos que es un funcionamiento anómalo que el órgano de control de la gestión del consejo esté formado, en parte, por miembros del consejo.

Usted sigue formando parte del Sindicato de Accionistas Minoritarios. ¿El SAM se disuelve?

El SAM se integra en la nueva asociación. De momento no, pero quizás con el tiempo se disuelva. La asociación nace con un 80% de accionistas que no formaban parte del SAM.

¿Entonces el puesto de patrono reservado para el SAM corresponderá finalmente al FROG?

Esto habrá que hablarlo con la comisión ejecutiva de la Fundación. Creo que el puesto en el patronato está reservado al representante de los accionistas minoritarios. Hasta ahora se ha llamado SAM. Ya veremos cómo se da forma a eso. Ese puesto está reservado al SAM o al organismo que le sustituya como representante de los accionistas minoritarios.

Usted ha presentado su candidatura a título personal para la nueva Fundación. ¿Confía en ser elegido?

Quien tenga que valorarlo decidirá si reúno los méritos suficientes para ocupar uno de los puestos. Una vez alguien decida que sí los reúno, me gustaría saber que cuento con el respaldo de los accionistas. Siempre hemos abogado por que los accionistas puedan dar su opinión sobre los miembros del patronato. Hasta ahora se nos ha criticado el haber sido puestos a dedo en este patronato. No me gustaría volver a ocupar ese puesto sin saber que cuento con el respaldo de los accionistas.

El club y la Fundación deben elegir 12 patronos entre los 41 granotas que han presentado su candidatura. El requisito es que tengan al menos cinco años de antigüedad como accionista y abonado. ¿Esperaba más aspirantes?

Había unas 1.500 personas que cumplían las condiciones. Entonces no me parece un número elevado. Podría haber habido más candidaturas. Hay personas con suficiente capacidad para ocupar esos 12 puestos.

¿Se va a producir las reestructuración que hacía falta?

Se va dando pasos. No todos los que nos hubiera gustado, pero de momento quiero ser optimista y esperar a ver por dónde transcurre la elección de los nuevos patronos.

Valentín Serrats, presidente del SAM, es accionista y abonado. Se presentó teniendo delegados los más de 3.000 títulos de Emilio Pechuán, quien no posee el pase. De momento, ha sido rechazada la solicitud. ¿Qué le parece?

El máximo accionista-Pechuán- merece el respeto por parte de todos por la ayuda que siempre ha prestado al club. Desde la comisión ejecutiva de la Fundación, creo que es necesaria una conversación con el máximo accionista para aclarar ese punto. Valentín siempre ha trabajado por el Levante y, por desgracia, muchas cosas de las que él denunció en épocas anteriores se fueron cumpliendo. Siempre ha mirado por el Levante y no ha visto correspondido ese interés por su club con el aprecio de todos los levantinistas. Hay una imagen equivocada de Valentín por parte de algunos sectores del levantinismo e incluso por parte de alguno de los actuales dirigentes.

Sigue abierta la herida que se produjo con la oferta de Robet Sarver?

Fue el hecho que hizo saltar las alarmas sobre la composición de la Fundación. Pero lo veo como un episodio ya pasado. Ahora mismo lo que queremos es que subamos a Primera y que el actual consejo tenga éxito en sus decisiones. Mientras lo sigan haciendo bien, que nadie dude de que van a tener el apoyo de los accionistas. En las siglas del FROG, la 'r' es de responsabilidad. Sería una irresponsabilidad decir ahora que este consejo no lo está haciendo bien. Pero eso no quita que pensemos que la Fundación deba ser independiente.

Algunos patronos le ven como el futuro presidente de la Fundación.

Si no sé si seré patrono, cualquier otro tema es muy secundario.