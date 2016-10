Levante UD | Muñiz: «Ganar nos daría moral pero no es determinante»

El Levante visita el domingo uno de los estadios más complicados de la categoría, Anduva, del Mirandés, donde Juan Ramón López Muñiz sabe que se va a encontrar muchas dificultades, pero confía en que el equipo mantenga su excelente racha de resultados. “Ganar sería muy importante, porque aumentas la diferencia, es importante pero no definitivo. Nos reforzaría el aspecto moral, daría satisfacción, pero no es determinante, aunque siempre es importante”, ha expresado el asturiano.

El conjunto burgalés está invicto en su campo, aunque viene de caer goleado en Huesca. “No han perdido ningún partido en su estadio, empiezan las temporadas siempre bien, el entrenador les marca objetivos importantes. Vamos a tener que hacer un esfuerzo importante para sacar algo de ese estadio. Pero estamos mentalizados, sabemos a lo que vamos”, ha destacado el entrenador granota.

No obstante, Muñiz ha querido puntualizar que Anduva no es el típico campo de juego directo y césped embarrado, sino que el fútbol prima. “El Mirandés juega bien, no es un sitio de pelea dura, juega, contraataca, con un buen estado del césped, lo que dificulta es el nivel que tiene el Mirandés. Trabaja bien los partidos, en casa siempre hace goles, el último partido en casa iban 0-2 y empatan. Vaya el resultado que vaya tienes que seguir trabajando porque no van a parar”, ha manifestado.

Además, el entrenador ha explicado que Chema se encuentra recuperado para ir convocado, pero que Martins será baja, mientras que mañana decidirá si es necesario forzar con Casadesús, que aún no está al cien por cien, ya que sólo tiene como delantero a Roger. Mañana el técnico dará la lista de convocados y el equipo viajará en autobús a Vitoria para concentrarse.