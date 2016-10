Muñiz explotará las bandas

El líder afronta mañana uno de los partidos más complicados de este inicio de temporada. La visita del Levante al estadio del Mirandés encierra dificultades y así lo tiene claro la plantilla. Nadie hasta ahora ha conseguido derrotar a los burgaleses en Anduva y por eso Juan Ramón López Muñiz ha dado al vestuario granota una de las claves para asaltar ese fortín y volver a Valencia con tres puntos que ampliarían la ya considerable brecha de puntos que hay en lo alto de la clasificación.

El técnico quiere explotar el ataque del Levante por las bandas con la velocidad de sus extremos, ante la ausencia de laterales en el Mirandés. Carlos Terrazas, entrenador rival, emplea un muy poco habitual sistema 3-3-3-1 en el que los tres centrales cubren el área y sus inmediaciones, con dos carrileros en la segunda línea que ayudan a tapar las bandas.

Pero aunque los castellanos ya llevan tiempo jugando así, el esquema crea inevitablemente desajustes defensivos y problemas de cobertura, especialmente cuando el equipo rival hace un contragolpe. Muñiz tiene muy estudiado al conjunto burgalés y sabe que con la potencia de Morales, Montañés o Jason en los costados puede hacer mucho daño y sacar partido del sistema que llevan a cabo.

No obstante, el asturiano tiene claro que el empuje constante del rival les obligará a estar permanentemente concentrados. «El Mirandés juega bien, no es el típico rival de pelea dura, sino que juega, contraataca, tiene un buen estado del césped. Trabaja bien los partidos y en casa siempre hace goles», explicó Muñiz. «El último partido en casa iban 0-2 y al final empataron, así que vaya el resultado que vaya tienes que seguir trabajando porque ellos no van a parar, van al límite», aseguró ayer el entrenador granota.

Ocho puntos separan a ambos equipos en la clasificación, por lo que una victoria azulgrana pondría mucha tierra de por medio. «Ganar sería muy importante, pero ahora mismo no hay golpes en la mesa, son 'golpitos', sumas puntos y aumentas la diferencia, es importante pero no definitivo. Aunque en el aspecto moral sí sería un gran refuerzo para nosotros», indicó.

Precisamente este arrollador comienzo de temporada del Levante puede provocar que el equipo se vea muy superior a sus rivales e inevitablemente baje el acelerador. «No veo relajación, en los partidos hay que dar siempre el máximo nivel, yo la clasificación ahora no la miro, mientras vayamos sumando puntos, todo va bien», aseguró Muñiz. «Tener la clasificación como referencia está bien, te hace ser optimista, pero nos ayuda poco a nada a estas alturas», apuntó el técnico.

El preparador podrá contar con Chema para el encuentro, una garantía en el juego defensivo, donde el Mirandés va a exigir mucho al Levante, especialmente a balón parado, donde crean mucho peligro. Sin embargo, el técnico esperará al último entrenamiento esta mañana para saber si Casadesús tiene opciones de entrar en la lista, ya que no está completamente recuperado, pero sólo tiene como delantero a Roger, tras la baja de Martins.

Muñiz no considera un problema que en los últimos encuentros los rivales hayan marcado primero «porque fueron jugadas aisladas y el equipo sabe remontar», destacó. Además, el asturiano no apostará por un perfil de jugadores más físicos para el encuentro y mantendrá el bloque de las pasadas jornadas. Cuenta también con un espía de lujo, el portero Raúl Fernández, que la temporada pasada jugó en el Mirandés y conoce a la perfección al equipo.

El técnico del equipo burgalés, Carlos Terrazas, alabó al Levante: «Es un equipo muy compensado y compenetrado, lo más importante es su actitud positiva hacia la competición, otros están con una especial de melancolía o nostalgia del año anterior y al Levante se le ha visto desde el primer momento asumiendo la condición de equipo favorito. Se ha mostrado desde el primer momento con las ideas muy claras y muy firme», explicó.