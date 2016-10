La noche soñada

Faltaban pocos minutos para las dos de la madrugada y la calle Santiago Rusiñol era una auténtica fiesta. Al fin llegaba al estadio el autobús del Levante, que venía de hacer historia. Su escandaloso 0-3 conseguido ante el Villarreal en El Madrigal colocaba al equipo granota, por primera vez desde su centenaria fundación, en el liderato de la máxima categoría. Los resultados avalaban a aquel inolvidable conjunto azulgrana como el mejor equipo de España. Hoy se cumplen cinco años de aquella noche soñada que siempre permanecerá en el recuerdo.

Los aficionados, la mayoría ya afónicos tras haberse dejado la garganta con los goles de Juanlu y Koné, no podían contener las lágrimas de emoción. Tampoco el legendario Raimon, jefe de mantenimiento del club, que echó la casa por la ventana y decidió encender las luces del Ciutat como si fuera a jugarse un partido. La ocasión lo merecía. El Levante había tocado la gloria. Daba igual que sólo se hubieran disputado ocho jornadas. El momento quedaría para la eternidad.

La emoción estalló cuando uno a uno fueron bajando del autobús los jugadores. La afición les había hecho pasillo y coreaban los nombres de todos, se abrazaban con ellos. «Al terminar el partido nos dimos cuenta de que habíamos conseguido más que tres puntos, algo histórico. A la llegada a Valencia fue brutal, toda la afición estaba en el estadio, nos sacaron en volandas, a mí me mantearon, cuando bajé del autobús no toqué suelo hasta el estadio», recuerda Juanlu, héroe de la noche. «Nada más bajar vi a Raimon llorando, me abrazó y me dijo: 'boquerón, muchas gracias', tengo fotos muy bonitas con él. Para cualquier aficionado sufridor del Levante haber tenido la suerte de vivir todos esos momentos es increíble», apunta el malagueño. Y también Valdo: «No paraban de darte abrazos, parecía que nos habíamos metido en Champions, nos dio muchas alas para el resto de la temporada».

El entrenador del milagro, Juan Ignacio Martínez, fue de los más aclamados. También Iborra, y por supuesto los autores de aquellos goles para la historia. Recorrieron casi flotando los apenas 20 metros de acera hasta la entrada al estadio para acceder al parking donde habían dejado sus coches antes de viajar a Vila-real. «Por la mañana despedimos a los jugadores, pasamos todo el día en el estadio, organizamos una comida, vinieron más de 500 personas a ver el partido en la Delegación de peñas, que se quedó pequeña, aunque pusimos una pantalla gigante para la ocasión, más los 700 que estaban en El Madrigal», detalla Vicente Cosido, expresidente de las peñas. «Recuerdo mucha gente llorando, abrazándose, fue una pasada. Nos esperamos a que llegara el equipo, fuimos a comprar tracas y las echamos cuando llegaron, ya de madrugada», explica.

Pero la historia se remonta a la noche anterior. El Barcelona era líder empatado con los granotas aunque con mejor diferencia de goles. Jugaba en casa contra el Sevilla. Iban 0-0, hasta que le señalaron un penalti a favor en el tiempo añadido. Messi disparó... pero Javi Varas lo paró. El levantinismo vibró desde sus casas con aquella acción que veía en la tele. «¿Te imaginas que mañana ganamos y somos líderes?», se preguntaban incrédulos los levantinistas. Los catalanes no pasaron del empate y dejaban al equipo granota la puerta abierta a la gloria.

Hubo desembarco de aficionados en el estadio amarillo. Todos con la misma ilusión. «Por la cabeza nos rondaba la idea de ser líderes. Y el partido nos salió redondo, mis dos goles no los olvidaré, tanto el de volea tras un contraataque como el de tacón», rememora Juanlu. Aunque su amigo Valdo le replica: «Todavía no se explica cómo metió ese gol, aunque con el balón que le puse yo...», bromea el leonés, que reconoce que años después sigue «saboreando y disfrutando» de ese partido.

El equipo arrancó aquella temporada 2011-12 como un cohete, sin conocer la derrota en las nueve primeras jornadas. Había logrado una victoria sonada ante el Real Madrid y encadenaba ya cinco triunfos seguidos, lo nunca visto por los granotas en Primera División. Nadie imaginaba que el récord iba a llegar hasta los siete partidos.

La presión podía haber bloqueado aquella noche al Levante, pero nadie tuvo vértigo. Al contrario. El equipo de JIM no pasó nervios y jugó como nunca, desplegó un fútbol total, de salón. Champagne, como le llaman ahora. Un golazo de volea de Juanlu, otro de tacón, y Koné remató la fiesta. A lo grande. Un 0-3 celestial para hacer líderes a los azulgranas. Para convertir un partido en la noche soñada.