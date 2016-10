«Dar un pasito atrás no me va a impedir seguir creciendo»

El pasado lunes, José Gómez Campaña recibió el galardón que le acredita como mejor centrocampista de Segunda División durante la pasada temporada. Este curso lleva otra camiseta, la del Levante, pero ya ha comenzado a realizar méritos para, dentro de un año, recoger el mismo premio. El sevillano es un fijo en el once y se ha convertido en el faro del equipo.

Le llega el reconocimiento en un momento excepcional.

Es un premio que agradezco mucho. Estoy muy contento. Viene en un gran momento tanto individual como colectivo. Hemos hecho un buen comienzo de temporada, están saliendo bien las cosas e individualmente todos estamos aportando nuestro granito de arena.

¿Está en su mejor momento?

Mi mejor momento fue el comienzo la temporada pasada. El Alcorcón me dio la oportunidad de volver a sentirme futbolista, de formar parte de ese gran club y de tener la continuidad que no había tenido. Y ahora sigue mi mejor momento. Espero que siga creciendo, que ya no decaiga.

¿Sacando nueve punto al tercer clasificado con sólo 11 jornadas celebradas, es difícil pedir prudencia y contener la euforia?

Esta competición es muy larga y esto sólo ha hecho que empezar. Estamos haciendo muy bien las cosas y los equipos que estaban más cerca de nosotros están entrando ahora en una racha peor. Pero esto no es cómo empieza, sino cómo acaba. Tenemos que seguir trabajando con la misma humildad y la misma confianza que tenemos cada uno de nosotros y confiar en el compañero.

El director deportivo del Levante, Tito, dijo que, en caso de ascenso, gran parte del actual bloque de jugadores valdría en Primera.

Si este equipo logra el objetivo, que es el ascenso, creo que todos tendríamos capacidad para seguir juntos y disfrutar de la Primera. Pero no es decisión mía, sino del míster y del club.

¿Tiene ganas de asentarse en la máxima categoría?

Tengo ganas de seguir creciendo y luchando, mejorar día y día y, claro, de volver a sentir lo que es el fútbol de Primera. He tenido la suerte de palparlo y ahora llevamos una buena dinámica para poder asentarnos el año que viene en Primera.

En las últimas jornadas ha actuado como mediapunta en lugar de ocupar el doble pivote. ¿Se siente así más cómodo?

El míster sabe que me gusta ser más ofensivo que defensivo. La de mediocentro ofensivo es una posición que me gusta desde pequeño y donde siempre he jugado, quitando la selección española. La de pivote no es una posición que me disguste y también me encuentro cómodo, pero es obvio que me gusta más llegar al área, finalizar, dar asistencias y marcar goles. Me siento con más libertad. El año pasado ya se lo comenté a Muñiz.

Aun así, usted es uno de los centrocampistas que más balones roba.

Es una estadística que me sorprende, porque es algo que siempre me ha faltado. Siempre me ha faltado ser un poco más agresivo en el juego, robar balones y ganar duelos. El año pasado, por estas fechas, también me encontré con que era el mediocentro que más balones había robado. Estoy contento de que, aparte de dar al equipo lo que todos conocen de mí, aportar esa agresividad y ese carácter.

¿Teniendo 23 años, experiencia internacional y varias ofertas, qué le llevó a comprometerse cuatro temporadas con el Levante?

Me plantearon un proyecto muy interesante. A pesar de las vueltas que he dado y haber estado en las mejores ligas, no dudé. Dar un pasito atrás no me va a impedir seguir creciendo luego. Lo importante para mí en estos dos últimos años era jugar y encontrar un entrenador que confiara en mí y me diera galones dentro del campo. Era lo que venía buscando. No me importaba la categoría que fuera. El Levante se interesó por mí en un primer momento, me dio un buen proyecto y no dudé. Es un gran club y no se merece estar en esta categoría. Venimos para seguir acumulando partidos y experiencia y para intentar llevar al Levante a Primera.

¿Tras pasar por la liga inglesa, la alemana, la italiana y la portuguesa, estaba cansado de dar vueltas?

Tenía ganas de volver a España para empezar de cero, seguir creciendo y buscar esa estabilidad que el club me ha dado con estos cuatro años. Busco esa estabilidad de asentarme en un equipo varios años. Este verano hizo tres años que salí de España y uno se cansa de estar dando vueltas.

¿Qué ha representado en su carrera López Muñiz, su entrenador en el Alcorcón y el Levante?

Tengo mucho que agradecerle. Cuando las cosas no han ido bien y yo empezaba a pensar que ya no era sólo cosa de entrenadores, sino que a lo mejor era cosa mía, él y el director deportivo del Alcorcón me llamaron. Me dijo que tenía mucha confianza en mí y que sabía de qué era capaz. Yo sabía que hasta ahora no había demostrado nada para estar en Primera. Por eso decidí ir a Segunda.

¿Qué se le pasó por la cabeza?

Si vas a varios clubes en los que no encajas, al final acabas preguntándote si el problema eres tú o son los demás. A uno le hace pensar.

En 2011, debutó con el primer equipo del Sevilla. La progresión no fue la esperada y se llegó a hablar de sus compañías. ¿Qué ocurrió?

Ellos tenían muchas esperanzas puestas en mí. Por unas circunstancias u otras, todo se estancó. Tuve que tomar la decisión de seguir mi camino. Hablaron de las malas compañías, de algún compañero... Son cosas a las que no presto atención. Son los hechos los que dicen si una cosa es verdad o es mentira. Ni entraba, ni entro, ni entraré en esas cosas. Yo me dedico a hablar en el campo.

Su padre jugó en las categorías inferiores del Betis. ¿Cómo ha llevado el sevillismo de su hijo?

La mayoría de mi familia por parte de padre es bética. Pero él va siendo del equipo en el que juego. Ahora es del Levante. Llegó a ser entrenador en alevines e infantiles del Sevilla.