Muñiz: «Hay que tener cero confianza; es mala compañera»

Cada semana que pasa Juan Ramón López Muñiz insiste en su discurso de ir paso a paso y no caer en la euforia. Y le está dando resultado, con el Levante UD líder a nueve puntos del tercero. El técnico quiere evitar la relajación de sus jugadores. “Confianza hay que tener cero, sí ilusión, ganas y mucho trabajo, pero la confianza es mala compañera de viaje, aunque hay que ser optimistas, positivos pero también conscientes”, ha manifestado.

El asturiano quiere pasar página de la victoria ante el Mirandés y centrarse en el Getafe. “El resultado del otro día ha pasado, ahora tenemos un partido ante un rival diferente, con dificultades que hay que superar. El objetivo semanal es llegar preparados el domingo ante un buen equipo, que nos pondrá en dificultades, hay que mostrar buen nivel para superarles”, ha indicado.

Muñiz ha puntualizado que la visita del Getafe no será sencilla. “Es un rival importante, está hecho para aspirar a lo máximo, no empezó con los resultados que esperaban, ha cambiado de entrenador, pero en los últimos resultados no perdieron, así que vendrán animados, les tenemos máximo respeto, lo que han cambiado es cortar la dinámica de goles recibidos, jugar con pocos goles en contra y rentabilizar los que meten”, ha comentado.

Por su parte, Iván López será baja por un edema óseo en la rodilla derecha y se une a la ausencia de Rafael Martins, ya con la lesión en el gemelo prácticamente curada, pero que por precaución no jugará el domingo.