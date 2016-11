Muñiz: «Jugar contra el Levante UD es un extra de motivación para los rivales»

El domingo el Levante tiene una visita complicada al estadio del Reus, donde los tarraconenses, que ocupan la tercera plaza, todavía no han perdido. El entrenador granota, Juan Ramón López Muñiz, ha querido avisar sobre lo que se va a encontrar el equipo durante la temporada. “Los equipos rivales te ven como un equipo difícil, jugar contra nosotros es un extra de motivación para muchos, eso nos exige mucho más, así que tendremos que dar más y mejorar”, ha manifestado.

El asturiano ha alabado a su rival, el Reus. “Están haciendo un buen año, están ahí por méritos propios, trabajando muy bien, ganando, en casa se muestran fuertes, un equipo rocoso, difícil, buen equipo, no es casualidad que estén ahí arriba, se lo está mereciendo”, ha señalado Muñiz sobre los catalanes, que ocupan la otra plaza de ascenso directo.

El entrenador ha querido explicar cómo se encuentra Espinosa, tras ser cambiado a la media hora de haber entrado al campo ante el Getafe. “Hay cambios como Espinosa que no es habitual verlos, pero yo como entrenador si veo que algo no funciona, no miro si lleva 20 minutos, no es señalar al jugador, es que esa posición nos estaba sobrando, no teníamos el balón, son medidas que ayuden a retomar el control del partido que se había desestabilizado, me corresponde hacerlo”, ha apuntado el preparador.

Mañana el equipo hará una última sesión y viajará a Reus, donde el domingo tiene que disputar el encuentro a las 20 horas. Martins podrá entrar en la convocatoria, pero no así los lesionados Montañés e Iván López, mientras que Saveljich tiene molestias.