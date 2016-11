Una brecha en el fortín

valencia. Nadie podía imaginar hace un año, cuando dos categorías separaban a ambos equipos, que Levante y Reus se iban a convertir en rivales en la lucha por el ascenso. Ambos ocupan las dos únicas plazas que dan el pase directo a Primera División. Los granotas con la obligación que supone su cartel de favorito a regresar a la máxima categoría, pero los tarraconenses, que la campaña pasada militaban en Segunda B con el filial granota, son la revelación del campeonato y representan la igualdad de la clasificación. Precisamente ese es el reto del conjunto azulgrana, desmarcarse de la homogeneidad con una victoria que amplíe las diferencias.

Siete puntos separan a ambos equipos en la cabeza de la tabla, por lo que si el Levante se lleva el triunfo elevará la brecha ya a dos cifras, diez puntos en sólo 13 jornadas. Una auténtica barbaridad. Aunque para ello deberá repetir la gesta de Anduva, es decir, ser el primero en ganar en un estadio donde no lo ha hecho nadie esta temporada. Cuatro empates y dos victorias suman los catalanes en su estadio. Con el añadido que el Municipal de Reus, con capacidad para menos de 5.000 espectadores, acumula una racha en su fortaleza desde la campaña pasada en la categoría de bronce. El Hércules fue el último que consiguió ganar allí el 7 de febrero. Hace de eso ya nueve meses.

El empate ante el Getafe no ha creado dudas en el vestuario, aunque sí ha humanizado a un Levante que se mostraba intratable. El equipo tiene múltiples recursos para sacar adelante los encuentros y puntuar aunque las cosas se tuerzan, como ocurrió en la pasada jornada. Por eso esta noche en Reus los granotas tienen la oportunidad de hacer bueno ese punto con una victoria que imponga la autoridad azulgrana respecto a sus rivales.

El técnico mantendrá a sus tres hombres del mediocentro ante la lucha habitual del Reus

Edgar es el segundo portero menos goleado de la categoría, un reto para Roger y Jason

Muñiz no tiene previsto hacer cambios en el once. El equipo de Natxo González destaca por el sacrificio y la lucha de sus jugadores, que recorren una gran cantidad de kilómetros en cada encuentro, por lo que no será un duelo para estilistas, sino para ganar las batallas que se produzcan en cada choque. Es por eso que Espinosa, que vivió una sustitución desagradable ante el Getafe y necesitó la explicación del técnico para evitar un bajón de moral, estará de nuevo en el banquillo para que el poderío de Lerma y Natxo Insa y las recuperaciones de Campaña dominen el juego.

El Reus es el segundo equipo menos goleado de la categoría y el meta Edgar Badia únicamente ha recibido ocho tantos. De hecho, la única vez que los tarraconenses vieron batida su portería más de una vez en un encuentro fue la semana pasada en Huesca. Una oportunidad para que Roger desafíe esa puerta casi imbatible y vuelva a sacar sus pistolas para destacarse como máximo goleador en solitario, o que Jason acceda al tercer puesto de la tabla de pichichis, del que sólo le separa un tanto, tras no ver puerta ninguno de los dos ante el Getafe.

Con las bajas por lesión de Iván López y Montañés, Muñiz ha vuelto a dejar fuera de la lista por decisión técnica a Verza, que no ha aprovechado sus oportunidades sobre el césped y ahora mismo no cuenta con la confianza del entrenador. Tampoco viaja Saveljich, que arrastraba molestias y aunque hubiera podido ir citado, los técnicos prefieren no arriesgar. Sin embargo, las dos principales novedades son Rafael Martins y Rubén García, recuperados de sus lesiones, que buscan una oportunidad para pedir más protagonismo en el equipo.

El conjunto catalán por su parte tiene la baja del defensa Melli, que fue expulsado en El Alcoraz, y tras su roja el Huesca remontó para ganarle al Reus. Sin embargo regresa el central Olmo, mientras que las principales amenazas ofensivas son Carbià, que lleva cinco goles y el delantero alicantino Máyor, al que Muñiz conoce bien, ya que lo tuvo el año pasado en el Alcorcón. El Municipal de Reus se llenará, con más de 150 levantinistas en la grada.