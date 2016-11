Muñiz considera «un vicio» pedir fichajes para el Levante

A la temporada del Levante apenas se le pueden poner 'peros'. Con el equipo líder a diez puntos de los perseguidores, un máximo goleador en racha y un vestuario muy unido, el entrenador no encuentra argumentos para buscar refuerzos en el mercado de invierno. Juan Ramón López Muñiz confirmó ayer la información que dio LAS PROVINCIAS la semana pasada: el club sólo buscará fichajes en enero si antes se marcha un jugador de la plantilla granota.

El técnico lo tiene claro, a falta de poco más de mes y medio para que se abra el plazo de incorporaciones. «Sería una tontería pedir a alguien, supondría un vicio por mi parte, si nos quedamos como estamos, yo feliz, hay muy buen vestuario, con mucha unión, buen ambiente, para qué vamos a tocar algo que está funcionando muy bien», apuntó el asturiano. El entrenador se muestra muy satisfecho con la plantilla más competitiva de la categoría, y sólo se producirán cambios si un futbolista pide marcharse, ya que el club no forzará ninguna salida.

Con la enorme brecha que hay en la clasificación, Muñiz prefirió no referirse a la posibilidad de un tropiezo del Levante, pero sí dejó claro cuál debe ser la actitud del equipo. «En Segunda no hay favoritos, no valen los presupuestos, el que se crea que es de Primera en diciembre no consigue nada. Hay que ser humilde, tener las ideas claras, no pensar que eres más que nadie, y nosotros hemos demostrado todo eso, que es lo que te da el éxito», expuso el entrenador, que pretende que la plantilla mantenga su ambición: «No vale con estar bien, hay que estar mejor que el compañero». Un mensaje que ha entendido la plantilla, especialmente jugadores como Rafael Martins y Espinosa, que están mostrando un alto nivel, según el entrenador.

Respecto al rival de mañana, el Cádiz, Muñiz recuerda que los gaditanos les superaron en la Copa y ahora «viene sacando buenos resultados». El técnico quiere frenar al goleador Ortuño, que ha anotado seis tantos. «Tiene un remate extraordinario, pararlo será importante», expresó. Por su parte, el entrenador cadista, Álvaro Cervera, alabó al conjunto granota. «El Levante gana como a mí me gusta, compitiendo, pero no son infalibles y esperamos crearles problemas», comentó ante su visita al Ciutat.