El consejo del Levante aceptará que los accionistas elijan a los nuevos patronos

Se esperaba una reunión tensa de la Fundación del Levante, con muchos frentes abiertos sobre la falta de transparencia en el proceso de renovación del patronato, pero al final el encuentro, de más de dos horas de duración, dejó a todos los sectores satisfechos. Los nuevos estatutos fueron aprobados y el consejo del club se comprometió a que sean los accionistas los que elijan a los seis nuevos patronos. Habrá listas abiertas, tras una propuesta de José Manuel Fuertes que fue aprobada por todos.

Es decir, que en la junta general de accionistas de diciembre todos los asistentes decidirán quiénes formarán el nuevo organismo de la Fundación. La directiva del club expresó su opinión contraria a elaborar una lista cerrada de seis nombres, por lo que dejará que sean los accionistas quienes voten a sus preferidos de entre los 37 candidatos que hay inscritos. De este modo, los dos más votados de cada uno de los tramos divididos por posesión de títulos (de 1 a 30, de 31 a 150 y a partir de 151) se convertirán en patronos designados por el Levante. Aunque hoy se reunirá el consejo para decidir si acepta esa lista abierta de la que ayer se mostró partidario de llevarla a cabo. También está previsto que fijen la fecha de la junta.

Incluso el presidente, Quico Catalán, quiso ir un paso más allá e hizo constar en el acta que su opinión personal es que no sólo los seis patronos del club se deberían elegir con listas abiertas, sino también los seis de la Fundación. Un guante que fue recogido por todos los asistentes de forma positiva. No obstante, se trata de un compromiso, ya que no se produjo una votación formal.

Así lo manifestaron en la reunión de ayer, en la que comienza el proceso de formación del nuevo patronato. Los estatutos se aprobaron con 26 votos a favor y 3 abstenciones, las de la Delegación de Peñas, Tomás Pérez y José Luis López. El motivo de ellos fue que la votación se produjo antes de las explicaciones de Catalán y el resto del consejo, y por tanto aún no se sabía si la lista sería abierta o cerrada, lo que condicionaba el voto. El FROG asistió ayer a la reunión por primera vez en lugar del SAM, pero no tenía derecho a voto. A partir de ahora se estudiarán los mecanismos legales para dar forma a esa propuesta del presidente granota. En ese caso, se expresó ayer por parte de varios asistentes que si en la junta de accionistas los dos más votados de cada tramo serán los patronos del club, el tercero y el cuarto de cada segmento deberían ser los elegidos por la Fundación. Lo que recibió el visto bueno general pero aún no es definitivo.

A partir de ahora los estatutos se elevarán a escritura pública y se presentarán al Protectorado de Fundaciones. Se espera que dé el visto bueno después de la junta de accionistas, ya que en la próxima reunión del patronato, en los días previos a esa junta, todavía asistirán los actuales patronos.

Cuando se obtenga la aprobación definitiva, automáticamente cesarán los patronos y se nombrarán a los nuevos. Un total de 16 miembros con los seis elegidos en la junta de diciembre junto a Catalán, dos consejeros y las 7 instituciones.

Y todos ellos, en la primera reunión del nuevo patronato (se espera que en el mes de enero), nombrarán a un expresidente y a los otros seis patronos, que deberían salir de lo votado en la junta, según se acordó ayer. Entonces empezaría a funcionar la nueva Fundación, con 23 miembros, diez menos de los que hay ahora, con una menor presencia de consejeros e instituciones.