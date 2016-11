Muñiz: «No me preocupa que Martins y Casadesús estén sin marcar goles»

valencia. Tener al máximo goleador de la Liga es sin duda un motivo de orgullo para el Levante, ya que los diez tantos de Roger han dado muchos puntos. El problema es que el canterano es el único de los tres delanteros que ha visto puerta, ya que ni Rafael Martins ni Víctor Casadesús se han estrenado en este primer tercio de la temporada.

Un aspecto a tener en cuenta pero que no inquieta al entrenador. «No me preocupa que estén sin marcar, ambos llevan menos minutos de participación, nos preocuparía si no metiéramos goles, pero no es así, unas veces los marca uno, otras otros, pero el equipo juega para todos, no es preocupación, llevamos 22 tantos, es una buena media para la jornada que llevamos», comentó Juan Ramón López Muñiz.

El técnico advirtió de que lo más importante es mantener la regularidad para conservar esa amplia ventaja de diez puntos con la promoción. «No hay un equipo que mantenga una racha de victorias elevada y nosotros tenemos esos puntos que nos dan tranquilidad, pero eso sólo dura dos días, hay que trabajar en esa buena línea de regularidad», expresó el asturiano.

Muñiz destacó la gran labor defensiva del equipo pero no quiso centrarlo sólo en los cuatro zagueros, sino en todos, y también expresó que el Oviedo «aspira a lo mejor, tiene jugadores determinantes como Susaeta, Linares o Pereira que aportan goles y conocen la categoría». Como exjugador del Sporting tiene rivalidad con el Oviedo, aunque el técnico señaló que no tiene «ninguna motivación extra» por jugar en el Carlos Tartiere.