Embajadoras del gol en el derbi

valencia. El descenso del Levante a Segunda provocó que, por una temporada, la Primera División se quedara sin el derbi de la ciudad de Valencia. Un fastidio. El duelo entre vecinos siempre rescata factores especiales, rivalidades de andar por casa y durante mucho más que noventa minutos el fútbol no es tan sólo fútbol. Al ritmo que viaja el Levante de Muñiz es muy probable que para 2017 regresen los derbis en versión masculina, pero de momento las chicas ofrecen hoy (16 horas) uno de «alta tensión». Un partido que tanto Levante como Valencia se han encargado de envolver cómo merece, con una presentación a la altura y un escenario, el Ciutat de València, cuyo césped Charlyn Corral y Mari Paz Vilas, dos artilleras, están deseando probar.

Sólo Sonia Bermúdez (13) y Jennifer Hermoso (10) suman más tantos en este inicio liguero como las principales responsables del gol en Levante y Valencia. Corral (Tepexpan, México, 1991) es todo potencia; Mari Paz Vilas (Vilagarcía de Arousa, Pontevedra, 1988) conoce todos los trucos del área después de pasar por Barcelona, Espanyol y Levante, entre otros. Sobre ellas recae gran parte del peso del gol en dos de los mejores equipos de la Liga. Aún no conocen la derrota los conjuntos valencianos, aunque al derbi llega algo mejor el Levante (tercero en la tabla, a dos puntos del liderato) que el Valencia, con cuatro puntos menos que las azulgrana pero un descomunal bagaje defensivo (sólo ha encajado dos goles en diez partidos). En Orriols se abrirán hoy las puertas de Tribuna (si fuera necesario, se habilitarán otras gradas) para que la afición acuda de forma gratuita al derbi femenino, donde Corral y Vilas, con ocho tantos cada una, tendrán mucho que decir.

Posibilidad de liderato

A la mexicana se le ilumina la cara cuando pisa el césped del Ciutat de València para la entrevista. Siente algo mágico y sueña con marcar un gol en el derbi. Y lo reconoce con una peculiar expresión de su país. «Se me pone la piel 'chinita' de pensar que vamos a estar aquí jugando», dice la delantera, que quiere evitar «una presión extra que le provoque ansiedad», sólo disfrutar de «un estadio magnífico». El Levante llega con una racha imponente al partido. Cuatro victorias seguidas. Y si gana esta tarde, el equipo granota será líder a la espera de lo que hagan mañana Barcelona y Atlético. «Sería genial ser primeras, yo sí creo que podemos pelearles el título. Dependerá del trabajo y los resultados pero ahora se cree más que podemos competir y estar entre los tres primeros», asegura Charlyn.

Se ha marcado el ambicioso reto de superar los 22 goles que marcó la temporada pasada, aunque lo cierto es que ya lleva ocho. Pero no sólo destaca por eso, porque sus asistencias han regalado muchos goles decisivos. Resulta imparable y ha contribuido a que el equipo encadene tres remontadas seguidas. «Somos un equipo con mucha confianza, en el campo somos unas guerreras, así es como las veo. El año pasado cuando nos empataban era más difícil remontar, y ahora creemos en nosotras», destaca la goleadora. «Ojalá venga mucha gente, tanto la que le gusta vernos como los que no lo han hecho aún, va a haber un buen espectáculo», expresa. «Suelo venir a ver jugar a los chicos y siempre te visualizas, piensas lo bonito que sería jugar ahí, con tu afición, y ahora tenemos esa oportunidad», indica Corral, que recuerda que ellas juegan siempre en césped artificial, y deberán adaptarse al natural.

La futbolista tiene amistad con la valencianista Natalia Gaitán, que llegó al club de Mestalla la pasada temporada. «Al resto las conozco de jugar contra ellas, pero con Natalia sí tengo relación, nos enfrentamos en el Mundial». De hecho, Charlyn tiene una gran trayectoria internacional y ya ha jugado en Maracaná o el estadio Azteca de México. Porque pese a sus 25 años, lleva desde los 13 en la élite y a esa edad adolescente la FIFA la nombró 'niña prodigio' mundial. Lo que también tuvo su parte negativa. «Muchas veces me he cuestionado si se hizo bien en adelantarme el proceso o si hubiera sido mejor jugadora si me hubieran respetado mi edad. Yo era muy joven, me pusieron a hacer pesas de pequeña y eso pudo impedir que haya crecido más. Son cosas que no piensas en el momento pero sí después», lamenta.

La goleadora se muestra contenta por «el crecimiento» de la liga femenina española. «Se están dando pasos pequeños que ayudan al crecimiento del fútbol femenino. Del año pasado a este hay grandes cambios, se televisan más partidos, podemos jugar en el estadio, los clubes ponen fotos oficiales con los dos equipos. Son cosas que parecen pequeñas pero ayudan mucho a que la gente se anime a ver el fútbol femenino. Son cosas que te motivan», destaca la mexicana.

«Somos jugonas»

Al otro lado de Charlyn está Mari Paz Vilas, una histórica del fútbol femenino español. La gallega salió de casa a los 18 años para fichar por el Levante y ahora sólo vuelve a su tierra «por vacaciones». Desde entonces, 'Mapi' ha marcado goles como azulgrana y luego pasó por Barcelona y Espanyol para acabar en el Valencia. Lleva cuatro años vistiendo de blanquinegra y este año lo ha empezado a lo grande. «Soy una delantera que se mueve mucho por instinto. Soy, entre comillas, inteligente para saber dónde va a caer el balón. No soy una delantera que se vaya a ir de tres rivales regateando, pero llevo marcando desde pequeñita. El gol se lleva en la sangre», apunta Vilas, quien considera a Corral «una delantera muy completa».

A la ariete gallega, que ya ha jugado unos cuantos derbis a lo largo de su carrera, éste le parece «de los mejores que se pueden ver en la Liga Iberdrola». «Un derbi de alta tensión en un escenario que me encanta», asegura. De hecho, uno de los factores que más le convencen es que el partido se juega sobre hierba natural. «Eso nos gusta porque somos jugonas, el Valencia siempre trata de mover el balón», explica. Su momento de juego ha provocado el regreso a la selección, un objetivo, y ahora está centrada en metas mayores, como la de conseguir un título con el Valencia o, al menos, jugar la Champions. «Hay que esperar al final de la primera vuelta para ver si lucharemos por la Liga. Hay equipos muy fuertes», dice con cautela. Empezando por el Levante.