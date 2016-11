Martins busca una salida en enero

El mercado de invierno se aproxima y en el Levante va a haber un protagonista claro. Se trata de Rafael Martins, que después de no entrar en la convocatoria el pasado sábado ante el Oviedo, tiene decidido que escuchará ofertas para marcharse en enero. Aunque el brasileño no baja la cabeza y los técnicos destacan su trabajo y profesionalidad, el futbolista no está contento con su rol de suplente y quiere jugar más minutos.

El delantero acaba contrato en junio y sabe que si continúa sin jugar, a final de temporada se habrá devaluado y será más difícil que ahora encontrar un equipo que cuente con él. Por eso ha optado por abrir la puerta en el mercado de enero, con la intención de conseguir un club que le garantice un contrato para las próximas campañas.

El pasado mes de septiembre Tito aseguró que iban a proponerle la renovación a Martins, pero la oferta fue rechazada por el delantero y ya no ha habido más movimientos. El último fue en octubre, cuando el Levante rechazó la propuesta del Baniyas, dado que le dejaba sin un efectivo fuera de plazo para poder fichar. En cambio, si esa oferta llega en enero, la decisión del club podría cambiar y aceptarla. Eso sí, su marcha debe conllevar o bien un traspaso o que el jugador salga perdonando lo que le queda por cobrar hasta junio.

Rafael sólo ha disputado 240 minutos en estas 15 jornadas, repartidos en seis encuentros, un bagaje muy pobre. El sábado sorprendió mucho su ausencia de la convocatoria por «un catarro en las vías respiratorias altas», como reflejaba el propio club. Lo cierto es el jugador se puso con fiebre el viernes por la noche, lo que obligó a la entidad a llamar a Allyson, del filial, para que fuera al entrenamiento del sábado. Muñiz habló con el cuerpo médico y le comunicaron que había riesgo de que empeorase de salud si viajaba a Oviedo, por lo que el técnico lo dejó en Valencia, aunque el brasileño se recuperó pronto y podía haber estado en el Tartiere, lo que causó cierto malestar al jugador, que no compartía la decisión de Muñiz.

En la dirección deportiva están atentos a la situación de Martins, y aunque no quieren prescindir de él, si finalmente llega una propuesta interesante y desea salir, deberán tener preparado un sustituto para la delantera en enero. En el club saben que el mercado de invierno es particular, ya que sólo están los jugadores que no cuentan en sus equipos, y por tanto resulta muy limitado, con pocas opciones para elegir varios perfiles de jugadores. Deberán amoldarse a lo que haya. Y en concreto la posición del delantero siempre es la más demandada, por lo que tendrán mucha competencia en Segunda y en Primera.

Hasta diciembre la dirección deportiva no tiene previsto empezar a mantener contactos con los delanteros que le interesen, después del análisis de candidatos que ya han realizado. También prefieren esperar porque la situación de Martins puede cambiar, y si en las próximas jornadas marcase goles y tuviera más protagonismo, el brasileño podría optar por quedarse, lo que paralizaría el fichaje de un delantero.