El Ciutat reclama su autoridad

valencia. Cuando un equipo acostumbra a sus aficionados a ganar siempre y arrollar a sus rivales con un liderato incuestionable, las malas rachas se hacen eternas. Por eso el Levante, que empató sus dos últimos partidos en casa, quiere recuperar su autoridad perdida en el Ciutat para levantarse de este pequeño bajón que aún así le mantiene con una gran ventaja sobre la promoción. Orriols se ha dejado en el camino ese carácter de fortaleza que infunde un temible respeto a los rivales. La última victoria fue el 15 de octubre ante el Mallorca, hace casi un mes y medio. A esto se le suma que el equipo lleva dos jornadas consecutivas sin ganar y llega tras una derrota en Oviedo, lo que multiplica las ganas que tiene el conjunto de Muñiz de que su afición vuelva a festejar un triunfo.

Pese a todo, la distancia sigue siendo más que cómoda debido a la irregularidad de los perseguidores, por lo que si el Levante esta noche recupera su senda victoriosa volverá a dar un importante hachazo a la clasificación, inmersos ya en el segundo tercio de la Liga. Será un encuentro similar al disputado ante el Getafe. El Rayo Vallecano es junto a azulones y granotas uno de los tres mayores presupuestos de Segunda División al haber descendido de Primera la pasada temporada pero su inicio liguero no tiene nada que ver con el levantinista. Los madrileños se encuentran en zona de peligro de bajar a Segunda B y han tenido que cambiar de entrenador por los malos resultados. En circunstancias parecidas, aunque no con tantas urgencias, llegó el Getafe a Orriols el 30 de octubre y se llevó un punto. Una lección que ha aprendido el equipo de Muñiz para hoy poder hacer frente y superar al Rayo.

El técnico dará la lista de convocados este mediodía y aunque Roger y Postigo se han recuperado de sus molestias, no es seguro que el central vaya a ser titular, por lo que Saveljich sería su recambio en el centro de la zaga junto a Chema.

Roger y Jason no marcan en Orriols desde el 2 de octubre y el equipo necesita sus goles

Por su parte, el delantero de Torrent está con muchas ganas de volver a ver puerta en el Ciutat, donde no marca desde el 2 de octubre. Una eternidad para el máximo goleador de la Liga, que se ha quedado con la pólvora mojada en los últimos tres encuentros en Orriols. Al igual que Jason, por lo que la pareja de oro de la cantera debe reaparecer hoy para poner fin a la mala racha granota. Y el que debe aparecer de una vez por todas es Morales, con nuevo 'look' por un llamativo tinte en el pelo que confundirá a muchos aficionados, y con el que busca un cambio en su mala dinámica de juego, ya que no está aportando el plus diferencial que se espera del madrileño y no ha marcado todavía.

Además, Espinosa podría ser la novedad en el once titular, ya que en los dos últimos encuentros ni Martins ni Lerma han sacado brillo a su oportunidad en el once. Una opción que volvería a abrir las puertas al talaverano, que quedó muy tocado desde su doble cambio. Los lesionados Iván López y Montañés no entrarán en la lista.

Los vallecanos llevan ya cuatro partidos sin ganar, con un solo punto de los últimos doce en disputa. Finalmente Rubén Baraja convocó ayer a Javi Guerra, que tenía molestias pero viajó a Valencia, donde fue protagonista en el último ascenso granota al marcar goles claves en aquella campaña 2009-10. Mójica y Zuculini fueron los descartes técnicos del entrenador vallisoletano, que recupera a Raúl Baena tras una grave lesión de siete meses.