Una tromba inunda el Ciutat

valencia. La tromba de agua que cayó sobre Valencia afectó de lleno a la disputa del Levante-Rayo Vallecano y durante la tarde el césped del Ciutat se fue encharcando cada vez más hasta convertir el terreno de juego en impracticable. Así que a las 19:49 horas, once minutos antes de la hora prevista para que arrancara el partido, el árbitro, Isidro Díaz de Mera saltó al campo junto con los capitanes de ambos equipos para decidir si decretaba el aplazamiento del encuentro. Pedro López y Roberto Trashorras, junto al colegiado comprobaron que al lanzar el balón, éste se quedaba parado y no corría, por lo que por unanimidad, el árbitro tomó la determinación de suspender el encuentro.

Y es que la lluvia cada vez se hacía más intensa y de hecho media hora más tarde la cantidad torrencial de agua inundaba tanto el estadio como las calles de los alrededores. Es decir, que si hubiera empezado el encuentro, se hubiera tenido que suspender igualmente al poco de comenzar.

Los propios futbolistas consideraban adecuada la decisión, como expresó Pedro López. «El campo estaba muy mal y con la predicción meteorológica que había tampoco había mucha esperanza. Se ha decidido bien, el campo estaba impracticable y así se evita también riesgo de lesiones», indicó el lateral derecho. «Es que no se podía jugar, era imposible. Ha habido un momento que ha parado, pero yo creo que era una locura jugar, y más sabiendo que iba a seguir lloviendo», comentó el jugador de Torrent. «Se ha hecho lo que se debía hacer, nadie quiere aplazar un partido pero es lo correcto», apuntó el capitán granota.

Díaz de Mera tomó la decisión junto a los capitanes once minutos antes del inicio previsto

De hecho, cuando los futbolistas abandonaron por la zona mixta de prensa el estadio, se encontraron que en los bajos del recinto, de camino al lugar donde aparcan sus vehículos, estaba todo inundado e incluso se habían colocado taburetes a modo de pasarela. Y cuando lograron acceder a los coches, las calles de los alrededores del estadio también estaban inundadas. Así que para todos, jugadores, empleados y los menos de mil aficionados que se acercaron al Ciutat, fue una odisea dejar el recinto de Orriols.

También el capitán del Rayo Vallecano se mostró de acuerdo con la suspensión. «Nos hemos puesto de acuerdo rápido, tanto el Levante como nosotros entendíamos que no se podía jugar y había un riesgo muy alto de lesiones. Al final hay que valorar todo eso y además no paraba de llover, no era cuestión de esperar más tiempo, el campo estaba impracticable», comentó Roberto Trashorras. Y también el entrenador, el exvalencianista Rubén Baraja: «Se ha tomado una buena decisión porque el campo estaba impracticable e íbamos a correr un riesgo innecesario».

Desde que en torno a las 18:30 horas llegaron al estadio los dos equipos y el grupo arbitral había preocupación por el estado del terreno de juego, pero conforme fueron pasando los minutos, el césped empeoró por la incesante lluvia, que cada vez cobraba más fuerza.

Los empleados del Levante trabajaban sobre la hierba, con Raimon Ferrer a la cabeza, para achicar el agua, con sopladores para evitar la acumulación de agua en lugares concretos. Pero era imposible. El presidente, Quico Catalán miraba desde el túnel de vestuarios junto a otros dirigentes granotas y del Rayo, mientras que el director deportivo, Tito Blanco, se adentraba en el campo para cerciorarse de que iba a ser imposible jugar. Junto a ellos se encontraba Fernández Marín, delegado de árbitros de la Federación española de fútbol.

Hasta que el propio Díaz de Mera, y sus ayudantes saltaron al césped acompañados por el delegado del Levante, Andrés Garcerá. Iban a realizar una primera vista como marca el reglamento. El colegiado vio cómo en algunas zonas el balón corría poco más de un metro, y en otras se quedaba parado. Así que, a unos 45 minutos del inicio previsto a las 20 horas, decidió que los dos equipos podían salir a calentar para decidir más tarde si se jugaba o no.

Pero los jugadores nunca llegaron a saltar al campo para calentar, ya que en ese tiempo la lluvia aumentó su intensidad y ya resultaba evidente que se iba a tener que suspender. De hecho, los preparadores físicos empezaron a recoger los utensilios que habían preparado en el césped para el calentamiento. Por megafonía el club anunció que había muchas probabilidades de que no se jugara el partido, hasta que a once minutos para las 20 horas se confirmó la noticia.

Pese a todo, el entrenador azulgrana, Juan Ramón López Muñiz, había anunciado su alineación titular, en la que no estaba finalmente Espinosa, ya que en caso de haber jugado no eran las condiciones ideales para el estilo del talaverano. El técnico se decantó por Lerma en el centro del campo, mientras que Saveljich iba a debutar como titular, ya que Postigo no estaba plenamente recuperado de las molestias arrastradas durante la semana. Así que la suspensión permite al central madrileño tener una semana más para recuperarse y estar en condiciones en la próxima jornada.

Por su parte, no se pudo guardar el minuto de silencio que estaba previsto y anunciado en memoria de la exalcaldesa de la ciudad Rita Barberá. La próxima ocasión que tendrá el Levante de homenajear a la dirigente fallecida será el 10 de diciembre en el partido contra el Tenerife, aunque quizá se opte por no hacer el minuto de silencio al haber transcurrido demasiado tiempo.