La Fundación espera esta semana los informes jurídico y financiero de López

valencia. La comisión ejecutiva de la Fundación espera para esta semana el resultado de los informes que pidieron a los gabinetes jurídicos para argumentar su decisión de no aceptar la oferta de José Luis López de comprar el 5% de las acciones. Tras pedir esos estudios este lunes pasado, un día después de la reunión con el expresidente, en el club se confía en que a lo largo de estos días se reciban ambos documentos.

El primero que llegará será el informe jurídico, encargado al bufete de abogados Broseta, con las explicaciones sobre cuál debe ser el modo de proceder legal para decidir sobre la oferta presentada. Aunque los estatutos reflejan que la comisión ejecutiva tiene potestad para tomar una decisión de una propuesta que no supere el 20% de las acciones, algunos miembros de este comité delegado opinan que la responsabilidad no debe caer sólo en ellos y que sería lógico que el patronato se reuniera para votar la oferta del expresidente granota.

Aunque el informe clave será el económico. Si el documento de la consultora financiera encargada del estudio coincide con la comisión ejecutiva al valorar las acciones en 178 euros, en lugar de los 67 actuales, el proceso acabará por completo. López no está de acuerdo en pagar tanto dinero por los títulos y sólo se gastaría los 408.000 euros previstos con el valor que tenían las acciones hasta ahora. De lo contrario, le obligaría a tener que abonar más de un millón de euros por la misma cantidad de participaciones de la sociedad azulgrana.

Por el momento la oferta se encuentra paralizada, después de que la comisión ejecutiva no la aceptara, pero aún no ha recibido un rechazo definitivo hasta que no lo argumenten los informes encargados por la Fundación.

El grupo representante del máximo accionista se comprometió a que el resultado de esos informes llegase «a la mayor brevedad», ya que la exigencia de López es conocer el resultado antes de la junta general, porque su intención de comprar es para delegar sus nuevas acciones entre los pequeños propietarios de cara a la elección de los nuevos patronos. Es decir, que el proceso debe estar definido antes del 19 de diciembre.

Por su parte, la Fundación está avisando en estos días a los 36 candidatos a patronos para confirmarles que están correctamente apuntados y en qué franja se encuentran, si de 1 a 30 acciones, de 31 a 150 o a partir de 151 títulos. Cabe recordar que el propio López era uno de los inscritos pero la semana pasada anuló su candidatura tras presentar la oferta, ya que él puede ser patrono como expresidente.