Muñiz: «No hemos hablado de ningún refuerzo y nadie debe marcharse»

Queda menos de un mes para que empiece el mercado de invierno y Juan Ramón López Muñiz no ha pedido ningún fichaje al Levante. El entrenador deja ese trabajo en manos de la dirección deportiva “con la que la sintonía es total”, ha señalado. “Con Tito no hay reuniones específicas pero hablamos todos los días, una de las cosas de este club es la es cercanía del consejo, la dirección deportiva y los jugadores, reuniones no hay propiamente dichas pero sí conversaciones. Hemos conseguido un buen bloque que ha puesto al Levante donde está. No pedimos ningún refuerzo, y ninguno debe marcharse”, ha comentado el asturiano.

El equipo se enfrentará el domingo al Girona, segundo clasificado, después de no jugar la semana pasada por la lluvia, que obligó a suspender el partido ante el Rayo. “Somos conscientes de que es un partido importante, nos vamos a enfrentar contra un gran equipo, será clave la mentalidad del día a día, hemos tenido una buena semana de entrenamientos sin relajación. Es un rival serio, estará entre los primeros, son partidos que gusta jugarlos, de dificultad”, apuntó Muñiz.

Hay una distancia de 4 puntos entre ambos equipos, por lo que una victoria supondría un paso importante. “No sería fundamental en cuanto a puntos pero sí importante en el aspecto moral y anímico, el rival viene en buena racha, se ha metido arriba, si ganas al segundo sumas 3 puntos importantes, pero ellos pensarán que acortar 3 puntos apretaría la clasificación, pase lo que pase no es determinante pero en el aspecto moral importante”, ha expresado.

Iván López y Montañés serán las únicas bajas para el encuentro, ya que Postigo se ha recuperado. El entrenador dará la convocatoria mañana, cuando el equipo viaje a Girona, donde jugarán el domingo a las 12 horas en Montilivi.