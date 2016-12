«Me siguen llamando de Portugal, pero no pienso en salir. Tendré mi momento»

El pasado domingo, en Girona, Rafael Martins se reencontró con el gol como levantinista dos años después. Pero fue un tanto agridulce. No sirvió para puntuar y, además, en la cabeza del delantero retumbaban los amigos y compañeros que había perdido en el trágico vuelo del Chapecoense. En 2013, el ariete tuvo un paso fugaz por el malogrado club brasileño. Con los sentimientos a flor de piel, marcó.

Fue un gol importante.

Sí. No lo festejé tanto porque perdimos el partido. Quería que fuese el gol del empate o la victoria, pero para mí ha sido muy importante porque me ha quitado un peso. En todos los equipos por los que he pasado siempre he hecho goles.

¿Tenía ansiedad?

Ansiedad no tenía, pero estoy acostumbrado a hacer goles y a jugar y estaba un poco nervioso.

Roger no podrá jugar mañana por sanción, así que apunta a la titularidad justo después de marcar.

No sé por quién va a optar el míster, pero si opta por mí voy a dar el máximo para ayudar al equipo.

Llegó a Orriols en 2014. ¿Están siendo tres temporadas duras?

Para mí la primera fue un poquito más dura, porque me quedé mucho tiempo lesionado y participé muy poco. La segunda me fui cedido e hice una buena temporada en Portugal. Volví aquí y empezó Roger jugando. Está haciendo una temporada espectacular. Poco a poco voy trabajando para conquistar mi espacio.

Encadenan tres jornadas sin ganar. ¿Les han tomado la medida?

Creo que sí. Los equipos nos han estudiado y, con el tiempo, nos van creando más dificultades. Tenemos que cambiar un poco la forma de trabajar o lo que sea y dar un poquito más. Estoy seguro de que al final vamos a conseguir nuestros objetivos.

¿Una alternativa podría ser jugar con dos delanteros?

Eso depende del míster. Yo siempre estoy a disposición.

El técnico, López Muñiz, le ha colocado como mediapunta y extremo derecho. ¿Qué le parece?

El míster me ha puesto en la banda y me dice que pise el área y que sea un delantero más cuando el balón esté al otro lado. No soy un futbolista de profundidad ni de jugar abierto, pero sí de pisar área. Es una posición nueva. Con Muñiz estoy aprendiendo muchas cosas. Siempre he sido delantero centro y aquí estoy mejorando como jugador.

¿Se siente cómodo en ese sitio?

No estoy acostumbrado, es una cosa rara. Me gusta trabajar. Si me pone de defensa, voy a hacer lo máximo.

El pasado verano fue intenso. Recibió ofertas, especialmente una del Sporting de Braga. ¿Qué pasó?

Yo en ningún momento planteé salir. Entonces el club me planteó que contaba conmigo y que quería que me quedase. Llegaron propuestas, que es lo normal porque venía de hacer 20 goles. Pero el Levante habló con mi representante y le dijo que, por las ofertas que había, no me dejaba salir. Al final me quedé.

Hace casi dos meses, el Baniyas se lanzó a por usted. No pudo ser.

Fue el 15 de octubre. Hablamos y el Levante dijo que el mercado estaba cerrado y que yo soy un jugador muy importante para ellos. Lo entendí. La confianza que me han transmitido Tito y Carmelo -responsables de la dirección deportiva- fue lo principal. No me quedé triste por no salir, sino feliz por estar en un gran club y en un gran grupo.

Muñiz destaca su compromiso. -Cada vez que me pongo la ropa del Levante, pienso que mi plato de comida está aquí. Tengo que entrenar cada día como si fuese el último.

Clubes portugueses quieren ficharlo. ¿Qué ocurrirá en enero?

En Portugal es normal. Allí he hecho dos temporadas brillantes con muchos goles y la gente me sigue llamando. Pero todavía pienso en triunfar aquí. Tengo contrato a no ser que el club no me quiera. No pienso en enero ni en salir. Mi pensamiento es estar aquí, tener minutos y aprovecharlos. Tengo claro que voy a tener mi momento aquí.

En agosto, rechazó una oferta de renovación del Levante. En seis meses quedará libre. El club debe elegir entre traspasarlo en enero o mantenerlo en la plantilla.

El club va a valorar eso. No sé si ya tiene algo claro, pero hasta ahora no me ha transmitido nada. Sigo trabajando. Desde siempre llevo en mi pensamiento que voy a triunfar aquí.

¿Le dolería salir así?

Aquí hay mucha gente que me tiene cariño aunque juegue poco. Si saliese en una situación de estas me quedaría un poco triste. Tenía todas las condiciones para triunfar. Pero no sé si ha sido la falta de oportunidades o qué ha pasado.

En 2014, llegó con sobrepeso, pero ahora está en plenas condiciones.

Antes de fichar por el Levante estuve tres meses de vacaciones y venía de una depresión, porque me quedé en Portugal cinco meses sin cobrar. Para una persona que tiene dos hijos es complicado y me fui a casa jodido. Estuve tres meses sin hacer nada de deporte y pesando qué iba a hacer. Vine al Levante un poco fuera de forma, pero llevo dos años muy bien. Estos dos últimos año me he cuidado más que en toda mi vida.

¿Fue al médico por la depresión?

Sí, me tocó ir al médico. Poca gente lo sabía y se me criticó mucho. Vine un poco fuera de peso por eso. Me dejó triste y comía mal. Cuando tuve la oportunidad de venir al Levante, me recuperé y me quedé tranquilo. Es un gran club, me trataron muy bien y me ayudaron. Pero, por la ansiedad de querer demostrar, tuve una lesión y una recaída.

La tragedia del Chapecoense le afectó especialmente. Jugó allí.

Estuve durante un mes en 2013. Estuve entrenando. No llegué a jugar ningún partido, porque enseguida me salió la propuesta de Portugal -Vitória Setúbal-. Hablé con ellos, me entendieron y me dejaron ir. Era propiedad del Audax, que me cedió.

¿Perdió a amigos en el accidente?

Sí. Allí tenía muchos amigos que jugaron conmigo tres o cuatro años en Gremio. Estaban William Thiego, Matheus Biteco... Ha sido una pena muy grande. El gol que hice en Girona ha sido en homenaje a ellos.

¿Qué recuerda del Chapecoense?

Es un club pequeño y modesto, pero muy grande por dentro. Es muy familiar, acoge muy bien a las personas. Toda la gente que va allí siempre habló muy bien. Estaba creciendo mucho en Brasil.