El dulce sabor un triunfo más deseado

Más de un mes se había hecho esperar ese dulce sabor de la victoria. Y si además llega en un partido tan trabajado y complicado como el de anoche, el gusto aún es mejor. El Levante recuperó su autoridad, que estaba en entredicho, y vuelve a abrir una importante brecha de seis puntos con el tercero, que pueden ser nueve si gana el miércoles al Rayo. El equipo ha pasado su mala racha y conserva su colchón.

Fue un duelo áspero que los granotas dominaron en la segunda parte, pero desperdiciaron ocasiones muy claras para haberse adelantado mucho antes. Pero al final, tras innumerables llegadas, Casadesús acertó y su gol da tres puntos de oro a los azulgranas. Se trata de un triunfo que insufla mucha confianza al vestuario. Las dos derrotas de las que venía el equipo y las bajas por sanción de Chema y Roger motivaron a Muñiz a hacer cuatro cambios en el once. Martins ocupó la punta del ataque y Lerma el centro del campo, pero los que más sorprendieron fueron Rober Pier, lo que obligó a Postigo a jugar a pierna cambiada, y Rubén García, que sentó a Jason, en lugar de a Morales.

El Levante no lograba hacerse con el control del balón pero sí proponía una presión alta y asfixiante para la defensa canaria, con Natxo Insa más avanzado de lo habitual, casi como un mediapunta, ya que Lerma se colocaba más retrasado. Aunque el colombiano y Campaña sufrían mucho para imponerse. No se entendían y tampoco generaban nada de fútbol. El sevillano estaba descolocado, sin encontrar su lugar y además Lerma perdía balones inexplicables que montaban contragolpes, por lo que poco a poco el dominio fue cayendo del lado tinerfeño, con Vitolo y Aitor Sanz. Suerte que Rober Pier lograba frenar con mucha concentración cada acercamiento blanquiazul.

ficha técnica 1 Levante Raúl, Pedro López, Rober Pier, Postigo, Toño, Natxo Insa (Víctor Casadesús, m.58), Lerma (Verza, m.36), Campaña, Morales, Rubén García (Jaon, m.74) y Rafael.

0 Tenerife Dani Hernández, Raúl Cámara (Jorge Sáenz, m.76), Alberto, Carlos Ruiz, Iñaki, Crosas (Aarón, m.64), Vitolo (Jouini, m.83), Suso, Aitor Sanz, Cristo y Amath. goles 1-0, m.77: Víctor Casadesús. árbitro Eiriz Mata (comité gallego). Amonestó por el Levante a Rober Pier y por el Tenerife a Raúl Cámara y Alberto. asistencia partido disputado en el estadio Ciutat de València ante 12.000 espectadores. Se guardó un minuto de silencio en memoria de Rita Barberá, ex alcaldesa de Valencia, Juan Galán, ex guardameta del Levante y los integrantes de la expedición del Chapecoense, fallecidos en accidente de avión en Colombia.

El equipo apenas tenía desborde por los costados ni presencia en el área. Martins no recibía balones, faltaba esa chispa que no ha aparecido desde hace más de un mes. Los granotas una vez más se mostraban ofuscados, sin encontrar el camino más claro y eficaz hasta la portería.

Hubo que esperar media hora para que llegara el primer disparo a puerta, obra de Campaña, casi desaparecido hasta entonces, quien chutó duro desde la frontal pero atrapó el portero. El equipo necesitaba estirarse pero para ello tenía que generar juego. Muñiz no lo dudó y decidió retirar a Lerma, que estaba completamente desacertado. Un cambio a los 35 minutos nunca sienta bien a un jugador, pero el técnico no dudó. Sacó a Verza para una mayor fluidez que desatascara al equipo, pese a que el alicantino hacía mucho que no jugaba.

Lo cierto es que tras ese movimiento de fichas el Levante empezó a mejorar y a pisar el área. Casi todas las acciones de peligro azulgranas llegaban por arranques desde la derecha de Rubén, que no dejaba de intentarlo. Pero también Pedro López puso un par de buenos centros que remató picado con mucha intención Martins, aunque se topó con el portero las dos veces seguidas tras sendos cabezazos.

También de cabeza pudo marcar Postigo ya en la segunda parte, en la que el Levante tomó decididamente el control y empezó a crear ocasiones con frecuencia, ante un Tenerife cerrado que sólo confiaba en cazar algún contragolpe de Amath para sorprender. Seguía siendo Rubén el más participativo y Muñiz buscó más presencia y claridad para llegar al área con la entrada de Casadesús en lugar de Natxo Insa. Con el balear, Campaña y Verza había mimbres para tocar bien el balón.

El cuero era granota pero faltaba ese acelerón que culminara con el premio del gol. Lo tuvo Martins con una excelente jugada personal en el área, pero tras hacer lo más difícil, disparó alto. Y aún más clara fue la siguiente, cuando el brasileño recibió un regalo del defensa que le dejó solo ante el portero, la situación soñada para un delantero. Pero no supo emular a Roger en Reus y se hizo un lío al intentar regatear al meta. Adiós al gol. Una muestra clara de que le falta confianza.

El partido se le escapaba increíblemente al Levante tras desperdiciar esas ocasiones. El técnico buscó con Jason más explosividad en los minutos finales en lugar de un Rubén con muestras de cansancio. Y por fin llegó el premio. En uno de los múltiples balones colgados al área el equipo tuvo que hacer varios remates hasta que el balón le cayó a Casadesús, que también necesitó dos rechaces para encontrar el ansiado sabor del gol.

Había costado un mundo lograr la ventaja y con diez minutos por delante había que conservar ese valioso botín como fuera. El equipo había sido superior al Tenerife en toda la segunda parte, en concreto desde el cambio de la primera mitad, y merecía esa victoria tan trabajada. Rober Pier y Postigo controlaban con autoridad el área para evitar el empate. El gallego hizo un encuentro muy completo. Incluso los granotas pudieron sentenciar, pero Casadesús remató alto. Y es que los de Muñiz lograron en esos últimos minutos tener el balón más que el rival para evitar agobios. El pitido final sonó más dulce que nunca. Se necesitaba mucho en Orriols.