«Si alguien dice que no hay democracia en el Levante, falta a la verdad»

El próximo lunes 19 el Levante UD celebra su junta de accionistas. Las aguas bajan revueltas por la elección de los patronos de la Fundación. Hay un pulso. Por un lado, el consejo. Enfrente, los críticos del Frog y la Delegación de Peñas. Estos últimos se sienten fuertes después de que el empresario José Luis López quiera invertir 400.000 euros para comprar 6.000 acciones. López se las va a regalar al Frog y a la Delegación a partes iguales. Una maniobra que les permitiría colocar piezas en el Patronato. Se está a la espera de que un informe jurídico determine si López compra barato, a un precio irreal. La junta no se prevé tranquila. Ahí tendrá que fajarse el presidente del club, Quico Catalán, que ve cómo el club ha enfilado con paso firme la senda de la vuelta a Primera.

-¿El levantinismo juega una partida de ajedrez para colocar a sus peones en la Fundación?

-No. Estamos en una transición hacia unos estatutos de la Fundación que contemplan unas obligaciones y una nueva forma de elegir a patronos. Una forma aceptada, que el accionariado pueda elegir. Hay diferentes sensibilidades y gente que le gusta más o menos como trabaja el actual consejo. Otros entienden que la Fundación tiene que ser más independiente del club, algo que yo no entiendo. Todo es lícito siempre que no se pasen unas barreras.

-¿La Fundación es independiente del Levante como club?

-Es lógico que tenga una dependencia desde que es la Fundación de Levante UD. Compartimos proyectos sociales, a nivel de escuela de fútbol base, pero es independiente porque las decisiones no las toma el club sino una comisión ejecutiva, que tiene sólo dos miembros del consejo, y luego hay un Patronato. Salvo situaciones muy puntuales, nunca he percibido ninguna preocupación.

-¿A qué se refiere cuando habla de transición?

-Era necesaria una modificación estatutaria pero creo que se podría haber hecho sin tanta publicidad y ruido. El presidente de la Fundación ha tenido a bien hacer partícipes a todos los patronos y a gente que no lo es. Están aprobados los estatutos y entran en vigor.

-Usted democratizó la elección de los patronos del consejo.

-Podíamos elegir a los seis nosotros (el consejo) pero decidimos que se hiciera así, de una forma libre.

-¿Está decepcionado por los movimientos posteriores que buscan tener presencia en el Patronato?

-Tenemos la responsabilidad de hacer lo que es mejor para el club. Defendimos listas abiertas al servicio del accionista. Hay 35 personas que pueden ser patronos. Lo que ha pasado después... A estas alturas pocas sorpresas me llevo.

-¿Entiende la posición de la Delegación de Peñas y del Frog?

-Cada uno tiene su opinión. Loable dentro de los límites. Lo que no se puede hacer es querer ser democrático y cuando me interesa sí y cuando no, no. Tengo la conciencia tranquila y avalo el proceso.

-¿Le molesta que le acusen de falta de democracia?

-Me molesta todo aquello que se diga que no sea verdad, otra cosa es quien lo diga. A estas alturas todos nos conocemos y si alguien dice que no hay democracia no está diciendo la verdad. A unos días de la junta las sensibilidades afloran pero yo transmito que hay tranquilidad y que la gente tome su decisión libre.

-¿Que los accionistas puedan votar a cuatro patronos en la junta -opción que emana del consejo- cuando en principio parecía que serían sólo dos, es una forma de retrucar a los críticos?

-No hay que confundir a la gente. El consejo de administración puede elegir a seis patronos pero entiende que la mejor forma es con listas abiertas. En la junta del 19 sólo se van a elegir a seis patronos. Y luego el resultado se trasladará a la Fundación y luego esta hará lo que quiera. No se está obligado a elegir a nadie más. El consejo, lo que ha hecho es que cada accionista ponga los doce nombres que le gustaría. Y de esos doce, los dos más votados por cada uno de los tres tramos serán los elegidos. Y del resto, la Fundación decidirá lo que crea. Cualquier otro mensaje es erróneo. No se va a elegir a doce pero sí se le da al accionista la oportunidad de que dé su opinión. Si tenemos que ser democráticos, lo seremos en todo. El asunto está en que hay accionistas que tendrán un voto y otros 50. ¿Cuál es el problema? La Fundación es libre para dárselo al tercero o al noveno.

-El Frog y la Delegación están dispuestos a impugnar la junta del 19.

-Estoy tranquilo. No hemos incumplido nada que marque la ley y estamos dentro de los estatutos. Invito a quien crea que se comete una irregularidad a que lo denuncie donde tenga que hacerlo. Esa posible impugnación no tiene sustento.

-¿Por qué surge la crítica ahora, cuando la situación está mucho más sosegada que hace cinco años?

-Las cosas no van mal. En lo deportivo estamos en Segunda pero somos líderes. El trabajo de este verano ha sido muy bueno. La hoja de ruta de este consejo a mí me encantaría que se llevara a buen término. Que aparezca la crítica ahora en los momentos más dulces y no en los de penuria... nuestra obligación es que cada mañana sea mejor que la anterior, dejar un mejor Levante a los otros que vengan. Sólo pido que nos dejen trabajar y que no se pongan piedras en el camino.

-¿Qué piensa de José Luis López?

-Es un empresario de éxito, que ha sido presidente del Levante y ha demostrado su levantinismo.

-Ofrece 400.000 euros por 6.000 acciones. ¿Es un precio barato?

-Tengo claro que las acciones del Levante, con un paquete de 6.000, no valen ese precio. Lo tengo claro yo y cualquier persona que conozca el fútbol y el potencial del Levante. No pueden valer 67,8 euros porque es un paquete de cierto control. Se han vendido a ese precio para que el pequeño accionista tuviera la oportunidad de comprar. Si el Patronato me consulta, opinaré.

-¿Se sintió desamparado al inicio de este camino en el Levante?

-No. Si algo tuve yo en los primeros meses fue de puertas hacia afuera mucho respeto por la sociedad valenciana. Mucho deseo de ayudar a un club. Insisto, de puertas hacia afuera. Otra cosa es el entorno más cercano. No puedes gustar a todo el mundo y lo asumí hace mucho.

-Dice que es su último mandato. ¿Si la gente se lo pide se quedaría?

-No me lo planteo.

-¿Pero a día de hoy sigue convencido de que es el último?

-Por supuesto.

-¿El fútbol o la política?

-Más el fútbol.

-¿Y la política?

-Me gusta escuchar debates, los plenos y ver lo que opina la gente.

-Hay formaciones en proceso de renovación. ¿Si algún partido le ofreciera un proyecto serio?

-Ahora no.

-No le hablo de estos momentos.

-Más que la política me ha gustado la vida pública, bien entendida. Me gusta participar, liderar, ayudar... Si algún día se me da la posibilidad, si tengo la esperanza, a nivel familiar... ¿por qué no? Una vez tenga mi vida organizada pero no tiene que ser siempre a través de la política.

-El Levante recibió el aval del IVF y se ha quedado fuera de la multa de Bruselas. ¿Por qué?

-Desconozco el motivo pero hemos cumplido siempre con los pagos.

-¿Qué cara se le quedó cuando Ribó desveló el proyecto de la ciudad deportiva de Nazaret?

-De tremenda sorpresa... ya ha pasado y seguimos trabajando.

-¿Para cuando Nazaret?

-Se ha avanzado. Nos falta terminar de perfilar ciertas cosas. Me encantaría que a finales de 2019.

-¿Buñol está en venta?

-No, es un activo. El tema de Buñol está sin novedad. Porque lo de Nazaret aún no es real y definitivo.

-El colchón logrado al inicio de la temporada ha sido mullido para mantenerse como líderes.

-Ganábamos y ganábamos pero éramos conscientes de que los malos momentos podían llegar. Y así lo hemos tratado de transmitir frente a la euforia. Un mensaje de cordura y respeto a la competición. La idea es que el coste de los baches no sea irreconducible.

-¿Cuál fue su mayor error la temporada pasada?

-No acertamos en el aspecto deportivo. Estamos pagando esos fallos. Buscar algo en concreto o señalar no me gusta...

-No le pido que señale...

-Bueno, quizá no se planificó bien a nivel deportivo y en ese sentido yo soy el máximo responsable.

-¿Cuándo se dio cuenta de que el equipo descendía?

-Soy peleón y hasta el día que el árbitro pitó en Málaga siempre pensé que había opciones. Fue una temporada dura y en cada partido faltó un 'pero'. Me vi en Segunda con la reacción del equipo tras anularle el gol en Málaga. Una muerte anunciada pero era reacio a que se diera.

-¿Tenía miedo al inicio de esta temporada?

-Tenía miedo de cómo íbamos a saltar en Los Pajaritos en el primer partido. Al cuarto de hora supe que el equipo era consciente de dónde estaba.

-Muñiz renueva automáticamente si asciende. ¿Se va a plantear renovarlo antes?

-En la parcela deportiva hay unos profesionales. Si la dirección lo entiende yo me fío de ellos. Seguí el criterio de Manolo (Salvador) en su día y ahora de los que hay.

-Hablando de Manolo Salvador, ¿quizá se alargó demasiado la vinculación?

-No lo sé, lo que sí que está claro es que al final el propio Manolo fue honesto. Y no cuando se hizo público sino mucho antes, al ver que la etapa llegaba a su fin. Hay que poner en valor lo que hizo.

-¿El Levante fichará en el mercado de enero?

-Lo que diga la dirección deportiva pero siempre se ficha para mejorar y es complicado.