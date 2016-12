López retira su oferta de compra antes de que la Fundación la rechace

La realidad jurídica ha acabado con la oferta de José Luis López para comprar 6.000 acciones de la Fundación del Levante, tres semanas después de que el empresario anunciara su intención de adquirir los títulos para donárselos a los pequeños accionistas. La propuesta no cumplía varios requisitos legales y ni siquiera fue votada ayer por el patronato, ya que el propio López decidió retirarla durante la reunión, ante la imposibilidad de que la adquisición de los títulos hubiera llegado a tiempo para hacerlos efectivos en la junta general del próximo lunes.

Un abogado de Broseta explicó el informe jurídico que había encargado la Fundación para argumentar su postura sobre la oferta y expuso a los patronos que podrían incurrir en una negligencia si hubieran aceptado vender las acciones al precio de 67,8 euros que proponía López. Inmediatamente después se leyó el informe económico de la consultora KPMG, en el que se exponía que el valor actual de los títulos granotas está entre 250 y 280 euros, cuatro veces más. Incluso ahí no se tiene en cuenta la rapidez de amortización del club con sus créditos, los terrenos que tiene recalificados y el valor de la plantilla. Desde la comisión ejecutiva se asegura que con un ascenso a Primera el precio se iría a más de 400 euros por acción.

El valor de cada título ha sido la gran traba en todo este proceso, ya que López no estaba dispuesto a pagar más de los 400.000 euros al precio actual, que sigue vigente para comprar paquetes inferiores a cien acciones. Pero había más problemas, y el fundamental era el tiempo. El expresidente ponía como condición imprescindible que el patronato aceptara antes del próximo lunes, para que el FROG y las Peñas, que obtenían las acciones en propiedad, pudieran hacerlas valer en la elección de patronos.

Una situación que no se podía cumplir. Al ser un patrono el que compra a la Fundación, la ley de sociedades anónimas obliga a que el Protectorado apruebe la transacción antes de que sea efectiva, lo que hubiera retrasado el proceso como mínimo hasta enero.

Además, había una oferta inicial y otra variante posterior. La primera, incluida en el orden del día y dentro de plazo, era una compra de López para delegarlas en los dos sindicatos. Pero la pasada semana el empresario la cambió, proponiendo que los títulos fueran en propiedad del FROG y las Peñas y los pagaba la Fundación de López. Esta alternativa se la hizo saber el empresario en un correo electrónico a José Manuel Fuertes, presidente de la Fundación, al límite del plazo.

Pero Fuertes explicó que le llegó a una carpeta de correo no deseado y cuando lo vio ya había acabado el plazo. El abogado de Broseta añadió que la propuesta no se podía votar porque no entraba en el orden del día y ese correo electrónico personal no era la forma pertinente de hacer llegar una oferta de compra de acciones. Además, señalaron que eso era una donación y una fundación no puede donar acciones si no es con una carga de un 23% que deberían haber pagado posteriormente ambas instituciones. Ante los argumentos que se le dieron, López retiró su propuesta y al acabar la reunión se marchó indignado. «No había voluntad de que los pequeños accionistas reciban los títulos, no han dejado de poner trabas», indicaba López al salir del estadio.

El propio expresidente granota quiso explicar en la reunión en qué constaba su oferta pero la comisión ejecutiva indicó que los estatutos se lo impedían, al ser parte interesada, aunque finalmente sí se le permitió hablar. Sin embargo, a otra de las partes interesadas, el FROG, se le impidió su entrada a la sala tras una votación previa de los patronos, pese a que la asociación sí había podido asistir al anterior patronato en el que se aprobaron los estatutos.

Además del asunto López, en la reunión se aprobaron por unanimidad los otros dos puntos del orden del día sobre las cuentas del club. La Fundación decidió el sentido del voto en la junta de accionistas y los consejeros del club se abstuvieron. La de ayer fue la última reunión del actual patronato, a partir de ahora cesan todos sus miembros y se inicia la nueva Fundación. El lunes en la junta los accionistas elegirán a seis de los 35 candidatos, que se convertirán en nuevos patronos, y los siguientes seis más votados serán los que pasen a ser también patronos, pero designados por la Fundación, entre enero y febrero.