Salinas presenta su dimisión como presidente de las peñas del Levante

La tensa reunión que ayer celebró el patronato ha traído consecuencias. Gabriel Salinas ha presentado esta mañana su dimisión como presidente de la Delegación de Peñas del Levante. Sus discrepancias con los últimos movimientos de los directivos del club y la Fundación Cent Anys le han llevado a tomar esta decisión.

Salinas, en una comunicado, ha señalado: "Hoy, con tristeza, tengo que deciros que ante los últimos acontecimientos, ya no me siento representado por el proyecto del actual Consejo de Administración. Quico Catalán ha dejado de actuar como el Presidente de todos los levantinistas, con decisiones y movimientos que sólo han tenido como objetivo menoscabar el pluralismo de opiniones existente entre nuestros aficionados. Por todo ello, os comunico que he decidido presentar mi dimisión como Presidente de la Delegación de Peñas del Levante Unión Deportiva, al considerar incompatible colaborar con una visión de club (y de la Fundación) que no puedo compartir por principios. Seguiré luchando por todo aquello que hemos defendido en este tiempo: un Levante plural, democrático, y de todos. Estoy seguro que muchos nos encontraremos en ese camino".

Además, Salinas ha denunciado que recibió insultos tras la cita que celebró ayer el patronato: "Por si fuera poco, al finalizar la reunión fui increpado por un empleado del la Fundación y del Club de forma pública".