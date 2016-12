«El error del club y la Fundación va a derivar en una fractura social»

Sólo 14 meses ha durado la etapa de Gabriel Salinas como presidente de la Delegación de Peñas del Levante. El tiempo comprendido entre dos cismas granotas: el desatado por la oferta de Robert Sarver y el que ha rodeado a la propuesta de José Luis López. El empresario valenciano, finalmente, no se ha hecho con el paquete accionarial al que aspiraba de cara a la junta general del lunes. Una cita en la que se elegirá a 12 miembros del nuevo patronato. Las discrepancias sobre el proceso de reestructuración de la Fundación Cent Anys han precipitado la dimisión del máximo representante de la afición.

¿Por qué ha tomado esta decisión?

Lo que me motiva a presentar mi dimisión es que se perdió la confianza en el proyecto del club. Hasta el momento, como aficionado, accionista y presidente de la Delegación, siempre había defendido que el proyecto del Levante se podía mejorar a través de la crítica constructiva para tratar de que fuera más abierto, plural y democrático. Con los hechos acontecidos en las últimas semanas y sobre todo en la reunión del patronato del jueves, me he dado cuenta de que esas visiones personales son incompatibles con la que tiene el club actual.

¿Es una dimisión irrevocable?

Sí. Uno cuando decide tomar una decisión así es porque lo ha meditado. Ha habido muchos peñistas y aficionados que me han pedido que reconsidere mi decisión. Pero en la vida lo más importante es mantener la coherencia. En este caso, se ha hecho palpable que desde el club no hay un ánimo real de que exista una independencia entre la Fundación y el club, de que realmente vayamos hacia un modelo más democrático y sobre todo de que todas las voces sean escuchadas y respetadas.

¿Dimite la directiva en pleno?

Vamos a tener una reunión el domingo. Habrá que valorar qué personas del actual equipo pueden tener interés en coger las riendas o seguir colaborando con la Delegación. No quiero que mi decisión condicione la suya. Los estatutos marcan que tendrá que haber una asamblea que determine quién preside la Delegación.

José Luis López pretendía comprar 6.000 acciones y repartirlas equitativamente entre el FROG y la Delegación. ¿Ve adecuado que un colectivo como las peñas disponga de un paquete importante de títulos?

El objetivo fundacional de la Delegación es promocionar el levantinismo. Si en un momento determinado los peñistas deciden que la mejor manera de promover ese fin es adquiriendo acciones, no veo que sea incompatible. Siempre he defendido que teníamos que ir hacia un proceso que derivara en una mayor democratización de las acciones que hoy posee la Fundación. Y esta era una buena fórmula, que dos colectivos representativos del levantinismo como la Delegación y el FROG tuvieran acceso a esas acciones y, por tanto, sus asociados tuvieran más voz y peso. Lamentablemente, algunos desde el club y la Fundación lo han visto como una amenaza y creo que es un error que va a derivar en una fractura social importante. Inicia una senda muy peligrosa de fractura social. Y la mejor manera de arreglarlo es con diálogo y generosidad, algo que en los últimos tiempos ha faltado mucho.

La donación de los títulos por parte de José Luis López suponía un coste para el FROG y la Delegación.

Ya teníamos previsto que, en caso de aceptar esa donación, tendría unos costes con la Agencia Tributaria. Afortunadamente, la Delegación tiene presupuestado un superávit de unos 10.000 euros. Teníamos posibilidad de hacer frente a esa carga fiscal.

López asegura que habría aceptado negociar el precio de las acciones siempre que la operación se hubiera ceñido a los plazos. ¿El hecho de que no prosperara su oferta ha sido el gran detonante de su cese?

No ha habido ningún interés real por parte de los responsables del club y de la Fundación para que esa oferta se llevara a buen término. Se demuestra la absoluta falta de comunicación que ha habido estas semanas. Se podría haber abierto algún tipo de proceso de negociación para ingresar más de 400.000 euros que habrían venido muy bien a la Fundación.

¿Entiende que la Fundación dé un valor u otro a las acciones según el tamaño del paquete que se venda?

Entiendo que puede darse la variación del precio de una sociedad, pero para ello tiene que haber unos informes pertinentes en tiempo y forma. Y en la reunión no se nos entregaron. Sólo se nos leyó un breve resumen. Solicité que se nos diera una copia y se nos negó esa posibilidad. El secretario de la Fundación nos indicó que la ley nos permitía ir a la sede social y poder leer los documentos sin tomar notas. No puedo opinar sobre unos informes que desconozco. Es una falta de respeto a los patronos.

Los socios elegirán a los nuevos patronos en la junta general del lunes. ¿La votación va a estar dominada por una facción del accionariado?

Creo que el consejo ha cometido un grave error no permitiendo un sistema electoral en que puedan entrar las minorías en la elección de los nuevos patronos. Bastaba con limitar las opciones de voto. De ese modo, un amplio porcentaje del accionariado habría estado representado en el patronato. Ahora cabe la posibilidad de que un grupo de grandes accionistas que tengan únicamente el 16 por ciento del capital social pueda copar los 12 patronos que se han de elegir. Y eso no es sano. El patronato debe ser igual de plural que el accionariado del Levante. Si no, todo este proceso de democratización acaba siendo un barniz para legitimar un mayor control.

Ha explicado que, tras la reunión del jueves, fue increpado por un miembro del club y la Fundación.

No quiero entrar en detalles. Sabiendo que todos queremos lo mejor para el Levante, podemos tener puntos de vistas encontrados y, mientras se defiendan desde el respeto, no debe pasar nada. En el momento en que atravesamos esa raya y sobre todo por parte de personas que son empleadas del club y la Fundación, me parece un exceso intolerable.

¿La Delegación se va a plantear abandonar el patronato?

Es algo que deberán estudiar los nuevos responsables de la Delegación.