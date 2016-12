Otra vez pendientes del cielo

valencia. La lluvia vuelve a cruzarse en el camino del Levante. El pasado miércoles, los de Juan Ramón López Muñiz se vistieron de corto para disputar el encuentro ante el Rayo que fue aplazado el 27 de noviembre. Aquel día, la tromba de agua que cayó sobre Valencia dejó el estadio de Orriols impracticable. Hoy, sólo tres semanas después, el temporal amenaza al conjunto granota con suspender otro partido de Liga. Algo inaudito y que, pese a los esfuerzos del entrenador para tratar de transmitir calma y normalidad, mantiene en vilo a los futbolistas. El equipo viajó ayer por la tarde a Murcia, donde hoy debería medirse al UCAM. Todo dependerá del cielo. El campo de La Condomina necesita que las intensas precipitaciones concedan una tregua. De lo contrario, no estará en condiciones de acoger el duelo.

La expedición azulgrana llegó a Murcia a última hora de la tarde de ayer tras desplazarse en autobús. En el Levante cruzan los dedos para poder disputar el choque y cerrar el año con su tercera victoria consecutiva. Los de Muñiz han superado el bache y han recuperado las buenas sensaciones, dejando su portería a cero en las dos últimas jornadas.

Hay inquietud. Lógico. Basta con comprobar el estado de La Condomina ayer. El césped se encontraba parcialmente inundado y los operarios trabajaban a destajo con tal de achicar el agua. Además, el drenaje del campo no destaca por su buen funcionamiento. Las previsiones meteorológicas indican que hoy continuará lloviendo en Murcia, aunque existe la esperanza de que lo haga con menos fuerza. Esa será la clave de cara al partido.

«Nosotros vamos con la idea de que hay un partido, que nos adaptaremos a las condiciones que haya y que se jugará. No hay ningún problema. Si luego pasa cualquier otra cosa, se valorará allí», afirmó Muñiz tras el entrenamiento de ayer por la mañana en el Ciutat. El asturiano evita pensar en otro aplazamiento. Pretende que la plantilla mantenga la concentración. «¿Preocupación? No. Nuestra idea es que mañana hay partido. Lo demás sería adelantarnos, entretenernos y despistarnos. Y eso no nos interesa», insistió.

Muy atentos a la climatología se encontraban también en la Delegación de Peñas, que había organizado un desplazamiento a Murcia. 137 granotas tenían reservada una plaza en los autobuses, que preveían salir hoy a las 10 horas. Pero ayer, en vista de la alerta meteorológica, se decidió cancelar el viaje.

Muñiz ha convocado a sus 19 futbolistas disponibles, incluido un Javier Espinosa recién recuperado. El preparador pierde por lesión a un bastión como Chema Rodríguez, cuya baja se une a las de Iván y Montañés. El de hoy sería el tercera partido del Levante en sólo nueve días, por lo que todo apunta a que el técnico introducirá rotaciones.

Muñiz no piensa en su futuro

En caso de ascenso, el contrato de Muñiz se amplía automáticamente. El técnico aparca una hipotética negociación previa: «Estoy muy contento. Pero todo depende de lo que consigas. A mitad de camino no podemos entretenernos en parar en el área de servicio. Tenemos que llegar hasta el final». Hoy, enfrente estará el penúltimo clasificado, un UCAM que estrena entrenador tras la llegada de Francisco Rodríguez en detrimento de José María Salmerón.