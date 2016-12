Otra inundación frena al Levante

Y de nuevo la lluvia tuvo que ser. Otra vez el agua se cruza como protagonista en un partido del Levante. Dos partidos aplazados en tres semanas, algo que el club granota no había visto en su centenaria historia. Esta vez fue el césped de La Condomina el que estaba absolutamente impracticable y que imposibilitó la disputa del encuentro ante el UCAM Murcia, que cerraba el año 2016. No obstante, aunque el terreno de juego era evidente que no podía albergar un partido, el árbitro, Jorge Valdés Aller, decidió cumplir el protocolo que marca la Federación y apuró hasta 15 minutos antes de las 16 horas (cuando estaba previsto el comienzo), para hacer oficial la suspensión. Ayer ni siquiera fue necesario que los dos capitanes saltaran al césped para verificar el césped, ni tampoco el colegiado sacó un balón para comprobar que no botaba.

Bastó con el que trío arbitral saliera con los delegados de ambos conjuntos, todos ellos con paraguas, y se dirigieran hacia la mitad del campo que estaba completamente inundada. Y es que desde una banda lateral hasta la altura casi de ambas porterías había un enorme charco a lo largo de toda La Condomina con más de veinte centímetros de agua acumulada desde el pasado viernes por las lluvias. De nada sirvieron los esfuerzos de dos camiones cuba que estuvieron trabajando durante toda la mañana. El charco seguía ahí a las 15 horas, ya que cada vez llovía con más fuerza, y la predicción meteorológica anunciaba que no iba a parar hasta la noche. Los futbolistas ni siquiera se cambiaron, y en esta ocasión no hubo decisión del árbitro de que se preparasen para hacer el calentamiento, como sí ocurrió frente al Rayo.

Ahora la Liga deberá fijar una fecha para que se dispute el partido frente al UCAM, pero se reducen las opciones porque hay dos condicionantes. El primero, que se tiene que jugar antes de que empiece la segunda vuelta, que será el 22 de enero. Y la otra, que el conjunto murciano está compitiendo en la Copa del Rey y este jueves debe enfrentarse al Celta en Balaídos, lo que impide que el duelo aplazado ayer se pueda jugar esta semana.

«Lo que no me había ocurrido en 13 años me pasa dos veces ahora», señala Pedro López

El partido se debe jugar antes de que empiece la segunda vuelta, aunque el UCAM está en la Copa

Así pues, las fechas que se barajan, en función de si el UCAM cae o no eliminado (perdió en la ida) son el 4 y el 11 de enero, aunque también está la opción del 18. La primera tiene el inconveniente que el Levante había planificado ya sus vacaciones navideñas con respecto al partido que tiene el día 7 contra el Lugo, y debería estudiar si las modifica, ya que vuelven al trabajo el 28 de este mes.

Los futbolistas aceptaron resignación este nuevo aplazamiento. «En 13 años de carrera no recuerdo ningún aplazamiento y ahora me ha pasado en un mes, hemos aplazado dos, pero hay que aceptarlo. Era imposible jugar», aseguro el capitán Pedro López. De hecho, pese a que ya el viernes parecía imposible que se pudiera jugar, e incluso la Delegación de Peñas suspendió el desplazamiento, el equipo tuvo que hacer el viaje. «Cuando llegamos el sábado al hotel ya vimos que no paraba de llover, ha estado así toda la noche y la mañana. Cualquier campo que reciba todos estos litros se resiente, es lógico», indicó el de Torrent. Aunque es cierto que el drenaje del césped de la vieja Condomina tampoco es el idóneo.

Para el presidente, Quico Catalán, es necesario que cambien algunas cosas. «Hemos venido a un trámite, habría que valorar este tipo de circunstancias y modificar los reglamentos», expresó el dirigente. «Uno lo que quiere es jugar. Nos vamos de vacaciones y ellos tienen Copa, así que esto marcará la nueva fecha», comentó. Y el gerente del UCAM, Álex Santos, declaró: «No era el día de jugar al fútbol en Murcia».

Pese a no jugar, el Levante se marcha de vacaciones con un colchón de cuatro puntos sobre el segundo (Girona) y seis sobre el tercero, Getafe, que marca la zona de la promoción. «El equipo mantiene una línea muy buena, nuestro objetivo es intentar mantenerla y que nadie nos arrebate esa primera posición, estamos trabajando muy bien», aseguró Pedro López.