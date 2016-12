La junta de accionistas refleja la tensión social en el levantinismo

Se esperaba una junta de accionistas del Levante polémica, multitudinaria y con tensión y la noche estuvo a la altura de las expectativas. La elección de patronos centró el protagonismo en una reunión que se alargó hasta cerca de la madrugada y que dejó la elección de seis nuevos patronos que designó el club y seis más que deberá ratificar la Fundación a principios de año. Además, la junta aprobó con un arrollador 99 y 98% las cuentas de la pasada temporada y el presupuesto de la actual.

Ningún miembro del FROG salió elegido, ni Vicente Cosido, que estaba el el tramo más alto, ni Tomás Pérez o Valentín Serrats, lo que alimentó las críticas que hubo durante la noche, mientras que otros como Vicente Furió, Jesús Crespo y José Miralles continuarán en el patronato, tras estar entre los doce elegidos. Y es que el foco de las críticas fue la forma de esa votación, ya que los pequeños accionistas defendían que marcar 12 casillas de los 34 candidatos (José Manuel Andrés Ferreres a última hora decidió anular la suya) dejaba en bandeja que el consejo sacara adelante con sus acciones a los que quisiera, como así fue finalmente. El FROG explicó que los estatutos marcan que había que votar a seis, pero Quico Catalán replicó: «Podemos votar a los que sean, pero saldrán designados dos, eso es lo que dicen los estatutos».

Sin acuerdo entre ambas posturas, lo que provocó varias intervenciones de los asistentes, la votación más importante comenzaba a las 22:36 de la noche, pero el recuento se iba a alargar mucho más, lo que obligó a levantar la sesión hasta las 23:52, cuando se conocieron los resultados

O también José Luis López, protagonista tras la rechazada oferta de acciones para democratizar la junta. El presidente del FROG, Carlos Ayats, exigió «un cambio de actitud del consejo» con respecto a la asociación. «Han cometido el error de pensar que el club es suyo sin poner dinero, pero no deben controlar la Fundación», aseguró. Aunque Catalán fue claro: «El club no es nuestro, sino de los levantinistas, el patronato nunca ha sido condicionado por el consejo, sus votos no han derivado un resultado u otro, es importante que se respeten sus decisiones».

El dirigente expuso que el inconveniente de la oferta de López es que estaba condicionada a la junta, y eso la hizo «inviable». Aunque el consejero Luis Calero abundó: «La oferta fue rechazada por por estrictas razones de legalidad».

Otro de los puntos que no pasó desapercibido fue el aviso de Serrats de que hay ocho patronos que desde 2015 no están nombrados formalmente y por tanto se encuentran en situación irregular, con posibilidad de que se recurra legalmente las últimas reuniones del patronato, una situación que la propia Fundación confirmó que no se ha subsanado todavía.

También se sumó al cruce de declaraciones el exfutbolista Vicente Latorre, que pidió al consejo «humildad y responsabilidad compartida por el descenso», y que no sólo se centrara la culpa en Manolo Salvador. Catalán explicó que él se declaró «máximo responsable del descenso», pero recordó que a los resultados deportivos «hay que ayudarlos con la gestión». «Si no tuviéramos estos resultados económicos, la decepción y la preocupación sería muchísimo más grande», indicó Catalán.

En el aspecto económico, una vez más esa gestión a la que hacía referencia el presidente fue aprobada casi por unanimidad de la junta, como es habitual en los últimos años. Y es que con los 1,4 millones de euros de beneficios en los presupuestos para esta temporada, el club encadena siete campañas consecutivas con superávit, lo que le ha permitido rebajar su deuda. Para esta campaña el club debe afrontar el pago de créditos subordinados de 3,45 millones, de los cuales ha satisfecho ya 2,1.

«Son momentos de estabilidad económica, pero tenemos que asumir nuestro suspenso deportivo el año con más inversión en jugadores, tengo que pedir perdón por el descenso», expresó Catalán. Una de las peculiaridades del presupuesto de este año es que el superávit será mucho mayor de lo esperado si el equipo no sube a Primera, ya que están contabilizados como gastos las primas a los jugadores por lograr el ascenso (unos dos millones).

«Es un presupuesto atípico en Segunda, ya que una partida de ingresos importantes la recibimos de la ayuda por el descenso, que sigue sin estar cerrada al cien por cien», señaló el presidente. De hecho, si varía lo hará a favor, por la situación del equipo, al que más partidos le han televisado hasta ahora, lo que garantiza más dinero por televisión.

El director financiero, Nacho García, definió el presupuesto como «conservador» y Catalán garantizó que se podrá cumplir, después de que las cuentas de la pasada campaña, pese al superávit de 2,2 millones, presentara una desviación de casi dos millones menos de los previstos en 2015, en parte por la poca audiencia que tuvo el equipo.