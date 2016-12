En Inglaterra señalan que el Crystal Palace piensa en Roger

Los diez goles que lleva Roger Martí esta temporada no han pasado desapercibidos y varios clubes han tomado nota del delantero de Torrent. Uno de ellos es el Crystal Palace, que según publicó ayer el diario inglés The Guardian, tiene al punta del Levante como una de las alternativas para fichar en este mercado de invierno. El conjunto británico maneja como primera opción a Mitrovic, por el que ofrece 15 millones de libras, pero si no logra ficharlo, Roger se presenta como uno de los mejor colocados, junto a Gestede, según el rotativo. El Levante no se plantea dejar salir a su estrella en enero y de momento no ha habido ninguna oferta ni movimiento formal más allá de que el Crystal Palace ha visto en directo al delantero esta temporada. Roger renovó este verano pero mantuvo su cláusula de 8 millones de euros.