«Roger es mi mayor premio»

valencia. Cada vez que Roger Martí sale del vestuario tras un partido y echa un vistazo a su teléfono móvil, uno de los mensajes con los que se encuentra procede de Ramón Aznar. Una antigua costumbre. Las palabras de este apasionado entrenador valen oro para el delantero del Levante. Y es que, en el mundo del fútbol, pocas personas le conocen tan bien como el 'míster' de su infancia. Su amistad y complicidad empezó a fraguarse a finales de los años 90, cuando el ariete daba sus primeros pasos en la escuela del Serranos. Allí, con el viejo cauce del Turia como escenario, conoció al técnico que le iba a enseñar a vivir del gol. Aquel niño apenas sabía atarse las botas, pero ya exhibía un talento inaudito para batir al portero rival. Los cerca de 130 goles que marcó en una sola temporada representaron el preludio del éxito.

A Ramón Aznar se le iluminan los ojos cada vez que Roger se convierte en el tema de conversión. Hasta su dos pequeñas hijas saben que, cuando se habla sobre el delantero de Torrent, toca poner los cinco sentidos. «Me siento muy orgulloso. Él es el mayor premio de mi etapa como entrenador. Y verlo y que me dé un abrazo, me llena. Además, es un chaval humilde», comenta tras departir con el levantinista en Buñol.

El afecto es recíproco. Salta a la vista. «Empecé con él desde muy pequeño y son muy buenos los recuerdos de bajar al río a entrenar con él. Iba muy ilusionado. No esperas en la vida que vayas a llegar a donde estoy ahora mismo», admite Roger con satisfacción. La relación entre ambos permanece muy viva: «Hablamos prácticamente cada semana. Él siempre me envía su mensaje después de los partidos felicitándome o dándome ánimos. Siempre me ayuda mucho».

A Roger se le escapa la sonrisa al mirar las fotografías con las que Ramón se ha presentado en la ciudad deportiva. Las más antigua se remontan a 1998, cuando el atacante tenía sólo siete años. Era prebenjamín y acababa de aterrizar en el Serranos. Esa misma campaña iba a dejar a más de uno con la boca abierta.

«Hubo un partido contra el Discóbolo-La Torre que ganamos 32-0 y Roger marcó 13 goles. Los últimos diez minutos jugó de lateral izquierdo y metió cuatro. Esa temporada marcamos 220 goles y él hizo 130. Era un espectáculo. Había compañeros que se sentaban en el campo a hacer montañitas de arena. Y Roger cogía el balón y gol. No quería cambiarse porque quería seguir marcando. Y el partido en que un compañero marcaba más goles que él, se iba a casa mosqueado», rememora el técnico.

Roger guarda en la memoria aquel recital. «Ese año y prácticamente todo el tiempo que estuve en el Serranos, llegaba casi a los 100 goles por temporada. Era una pasada. En esas categorías los delanteros se hinchaban a meter goles. Teníamos muy buen equipo», reconoce el futbolista.

Ramón y Roger aterrizaron al mismo tiempo en el Serranos. Después de seis años juntos, abandonaron la escuela. Cada uno tomó su camino, pero aquella época les dejó huella. «Les ataba las botas en los vestuarios. Al final dije: 'Las botas se las ata uno aunque juguéis con ellas cambiadas'. Más de un partido en que no se las quise atar, salieron jugar con las botas desatadas. Aun así, Roger marcaba goles», cuenta.

La capacidad rematadora del de Torrent fascinó a Ramón desde el primer día: «Roger es gol. Lo tiene en la sangre. Me acuerdo de entrenarlo para que utilizara sólo la pierna izquierda. Me ponía cabezota. Con la pierna izquierda, con la cabeza, con el culo... Con todo. Es un chico que ha tenido mucho gol y lo tendrá toda la vida. Es una suerte que el Levante cuente con él. Conmigo era muy trabajador y competitivo y sigue siéndolo».

El técnico valenciano le inculcó un dogma: «Si no hay sacrificio, no hay recompensa». Pronto se percató del talento del ariete. «En alevines, teníamos un equipo muy bueno y él ya empezó a destacar muchísimo. Ganamos al Valencia 7-4, que fue el único partido que perdió el Valencia en liga. Y Roger marcó cuatro goles. Vino el director de la escuela del Valencia para hablar con él. Yo me puse cabezota y le dije a su padre: 'Ni se te ocurra. Aún no. Es demasiado pequeño'. Luego, en infantil, el equipo vivía de él. Hice un esquema defensivo muy fuerte, dejando a él y a Christian arriba. Ellos dos resolvían todos los partidos. Hacían virguerías», subraya.

Y entonces, ocurrió: «El Valencia me lo quitó». Roger se incorporó a la escuela blanquinegra en segundo año de infantil. El de Torrent, en ese momento, empezó a creer en su sueño. «Ahí es cuando te das cuenta de que, si te esfuerzas y trabajas, puede llegar esa oportunidad», apunta.

En 2011, Roger optó por marcharse al club vecino. No logró hacerse un hueco en el once titular del Mestalla, por lo que buscó minutos en el filial del Levante. Una decisión que acabaría abriéndole las puertas de la élite. Actualmente, se alza como la referencia goleadora del conjunto granota y compite por el pichichi de Segunda División. Actuaciones que han provocado que clubes como el Crystal Palace estudien ficharlo en enero.

«Los delanteros viven mucho de la confianza. El míster y el club me la han transmitido. Necesitaba un año en que supiera dónde iba a empezar y dónde iba a acabar. Está saliendo todo a pedir de boca, el equipo va líder y yo llevo diez goles. Si lo tengo que firmar antes de temporada, no hay duda», afirma Roger. El padre del ariete y el de Ramón acuden juntos a la grada del Ciutat de València para ver los partidos. Ambos, en su época, compartieron terrenos de juego. Una pasión que heredaron sus hijos.

Durante sus últimos cuatro partidos, Roger no ha marcado. «Debes tener tranquilidad. Las ocasiones llegan. Los goles llegan», le dice Ramón. Una calma que ya le transmitía cuando era un crío. Al técnico valenciano, de 45 años, le gusta comparar al de Torrent con una leyenda holandesa.

«Marco van Basten, en un metro cuadrado, te sacaba ese metro. Y Roger, dentro del área, te saca esa ventaja. Además, tiene un desmarque muy rápido y se crea un hueco muy fácilmente. Es capaz de engañar al central con un mínimo movimiento. Por eso tiene tanta facilidad para marcar goles», explica.

El entrenador, a principio de temporada, demostró su fe en Roger. «Antes de que empezase la liga, aposté con un compañero que va a hacer más de 20 goles. Y lleva la media». Ramón sabe lo que dice. Descubrió el potencial de su pupilo en campos de tierra.