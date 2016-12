El Levante transmite su confianza a Rafael

valencia. El Levante pretende mantener el actual bloque de futbolistas, ese que funciona en armonía y lidera la clasificación de Segunda División. Y los responsables del club se han encargado de transmitir esa intención a Rafael Martins. Hace unos días, en Orriols, los dirigentes azulgrana expresaron al brasileño que cuentan con él para lo que se resta de temporada. Así, permanecerá en el conjunto granota salvo que en enero llegue una oferta que satisfaga a ambas partes. De momento, el club no ha recibido ninguna propuesta por el delantero de cara al mercado invernal.

En verano, el Levante pedía cerca de tres millones de euros por Rafael. Además, la dirección deportiva se negó a cederlo al Baniyas el pasado mes de octubre. El contrato del ariete expira el 30 de junio y las conversaciones sobre su renovación quedaron enquistadas. El futbolista no cierra la puerta a retomarlas, pero todo dependerá de las alternativas que puedan surgir en el mercado de invierno y de su papel en el equipo.

Numerosos clubes de Portugal, donde Rafael ha brillado y goza de prestigio, se han interesado por su situación, pero por ahora ni han dado el paso de presentar una oferta. Así, tanto el ariete como el Levante están expectantes a los movimientos que se puedan producir en enero.

«En Portugal, la gente me sigue llamando. Pero todavía pienso en triunfar aquí. Tengo contrato a no ser que el club no me quiera. No pienso en enero ni en salir. Tengo claro que voy a tener mi momento aquí», explicó Rafael hace tres semanas en LAS PROVINCIAS.

En lo que va de Liga, Rafael sólo ha disfrutado de 346 minutos, marcando un gol. Pretende gozar de más protagonismo y se muestra ilusionado con ser uno de los artífices del ascenso. De todas formas, el Levante se cubre las espaldas y ya ha tanteado a diversos futbolistas para reforzarse en caso de que salgan el brasileño o Víctor Casadesús. Álex Alegría y José Naranjo gustan.

Mientras, el Levante sigue muy atento al destino de Simao Mate, quien está libre desde el pasado verano. El club granota percibirá una compensación de entre 400.000 y 500.000 euros si el mozambiqueño firma por otro club. El mediocentro tiene previsto entablar negociaciones con diferentes clubes en los próximos días para aprovechar las posibilidades que surgen en enero.

Vuelta al trabajo

Hoy, a las 16 horas, la plantilla del Levante regresará a los entrenamientos después de nueve días de vacaciones navideñas. Los de López Muñiz se ejercitarán en Buñol.