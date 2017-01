El ascenso, un reto que marca el 2017 granota

El año pasado dejó muchos sinsabores entre los aficionados del Levante que este 2017 debe hacer olvidar. Sin duda en Orriols sueñan con un ascenso que ven más que posible por el autoritario paso del equipo en la Liga, pero los retos en estos próximos doce meses también se extienden a los aspectos económico y social, en los que el club debe mejorar lo ofrecido en 2016. Tendrá un protagonismo especial la nueva Fundación, que iniciará su andadura en este primer trimestre en medio de las críticas por el reciente proceso de elección de patronos.

Este año marcará el ecuador del último periodo de mandato de Quico Catalán, y el ascenso resulta clave no sólo sobre el césped, sino para dar un buen bocado a la bien estructurada deuda y consolidar así al club entre los referentes del panorama nacional.

Subir a la élite como gran objetivo del equipo



Sin duda el mayor reto se tiene que producir sobre el campo con el ascenso a Primera, y para ello el equipo debe mantener la excelente dinámica de esta primera vuelta. El conjunto de Muñiz afronta un mes de enero con cinco encuentros, incluido el aplazado ante el UCAM, para tratar de ampliar su distancia con el tercer clasificado. El equipo debe volver a mostrarse superior a sus rivales, ya que en las últimas jornadas ha sufrido mucho. Y mejorar su faceta goleadora. Durante el mercado de enero que comienza hoy en el club confían en que no se marchen ninguno de sus jugadores destacados, como puede ser el caso de Roger, al que le sigue el Crystal Palace. Además, ni la dirección deportiva ni el entrenador son partidarios de que ningún jugador abandone la plantilla, ya que están contentos con Martins, Casadesús y Saveljich, tres de los que más opciones pueden tener de cambiar de aires. No obstante, sólo si se produjera alguna salida por voluntad del propio futbolista, Tito Blanco buscaría un sustituto en el mercado. Si ocurre, el reto del director deportivo sería acertar con el fichaje para mantener el nivel del equipo.



Reducir la deuda y solucionar el problema con East United



Si en algo ha destacado el consejo de administración granota es en el plano económico, con una gran reducción de la deuda, que ahora mismo se sitúa en 26,8 millones de euros. El club prevé que este año cumplirá por primera vez todos los requisitos que marca la Liga, al reducir su deuda neta por debajo del límite marcado, algo que no había logrado desde que entró la actual directiva. El crédito subordinado es la principal obligación de este año, ya que quedan algo más de cinco millones. Si el club traspasa a algún futbolista podría amortizarlo por completo, adelantándose al plan de pagos, que está establecido para el verano de 2019. El ascenso provocaría un considerable gasto en primas a los jugadores así como dinero que se aplazó en traspasos del pasado mercado estival, pero sin duda compensaría por la enorme inyección económica que supondrían los derechos de televisión en Primera. Además, deberá solucionar el problema con East United, con el que acabará en juicio para cobrar los 750.000 euros de patrocinio que los coreanos se niegan a pagar debido al descenso. Este litigio y la búsqueda de un nuevo sponsor principal van a ser los principales retos comerciales del Levante.



Cerrar la fractura abierta y recuperar la paz social



El plano social es sin duda el aspecto más convulso que vive el Levante actualmente, por lo que 2017 se presenta como un año clave para intentar calmar las aguas, que bajan revueltas desde el caso Sarver, y cerrar esa fractura que divide a los accionistas, tal y como se pudo comprobar en la pasada junta. El proceso final para elegir a los patronos y la oferta frustrada de José Luis López ha tensado mucho el ambiente, lo que provocó la dimisión de Gabriel Salinas como presidente de las Peñas. La Delegación finaliza hoy el plazo para que algún abonado quiera asumir el cargo, y ante la ausencia de candidatos, será Ramón Escolano, actual vicepresidente, el que lo haga hasta el verano. La Fundación iniciará su nueva andadura en este primer trimestre del año y su gran reto debe ser que el patronato demuestre la independencia del consejo del club que se le exige. La cercanía existente entre los nuevos patronos con los actuales directivos granotas ha alimentado las críticas de muchos accionistas, por lo que la clave será que la Fundación lleve a cabo su deber de controlar la gestión del club azulgrana.