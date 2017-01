Miguel Barrachina presidirá las Peñas del Levante tras dos dimisiones en un año y medio

valencia. Si hay un cargo especialmente cambiante en el Levante estos últimos años, ese es el de presidente de la Delegación de Peñas. Tras la dimisión de Gabriel Salinas, anoche acabó el plazo para presentarse con la única candidatura de Miguel Barrachina, que se convierte oficialmente en el nuevo representante de este colectivo granota, que agrupa a más de 1.600 aficionados. El próximo día 16 tomará posesión del cargo en la asamblea general extraordinaria y nombrará a su junta directiva.

Barrachina apuró al último día del plazo para presentarse, ya que lo hizo ayer al mediodía, pero no fue hasta por la tarde cuando el secretario de la Delegación le confirmó la validez de su candidatura. El motivo era que envió la documentación a través de la peña Paco Fenollosa, que no cumple el requisito de dos años de antigüedad que marcan los estatutos. Pero rápidamente se pudo subsanar, ya que el secretario de la peña Meliana avaló su candidatura. De hecho, Barrachina es miembro de un total de siete peñas, entre las que destaca la más numerosa, la turolense Manzanera, con 130 aficionados, de la que es fundador y presidente.

Se trata del tercer presidente de la Delegación en un año y medio, pero espera dar estabilidad con su mandato de cuatro años. «Tengo mucha ilusión, esto es el Levante, no se trata de que hayan luchas de poder, lo mejor es estar unidos, tendernos puentes entre nosotros», comentó Barrachina a LAS PROVINCIAS horas antes de que finalizara el plazo que le convertía en presidente de las peñas.

El nuevo dirigente, valenciano de 49 años y abonado levantinista desde la década de los 80, pasará a convertirse en patrono institucional de la Fundación, aunque esta no es su prioridad. «La Fundación no es el tema que más me preocupa, sino conseguir más animación en el estadio y en los viajes y ayudar a subir a Primera», destacó.

Lo cierto es que la presencia del representante de las peñas en el patronato ha sido foco de conflicto en el último año y medio, ya que se ha caracterizado por ser una figura crítica con los dirigentes azulgranas. Vicente Cosido fue uno de los afectados por el frustrado proceso de venta a Robert Sarver en el verano de 2015. Presidente de las peñas desde dos años antes, votó a favor de vender las acciones al norteamericano y tras la fractura social que se produjo en el levantinismo, dejó el cargo unas semanas después. Le sucedió Salinas en septiembre de 2015 y ahora de nuevo un fallido proceso de venta de acciones ha provocado su dimisión. En este caso, al empresario José Luis López, que quería donar 3.000 títulos a la Delegación de Peñas. La negativa de la Fundación provocó la drástica decisión de Salinas, que optó por no avivar el fuego en la pasada junta de accionistas, donde sí intervinieron los miembros del grupo crítico FROG, que también hubieran sido beneficiarios de la otra mitad de los títulos donados por López.

Tres de los cuatro anteriores presidentes dimitieron antes de llegar a la mitad de los cuatro años de mandato, ya que también lo hizo Demetrio León en 2008 tras sólo un año en el cargo. Los últimos que sí cumplieron sus legislaturas fueron Pepe Puchades y Ricardo Gimeno.

Barrachina ocupará por tanto una de las 16 plazas del patronato que ya están adjudicadas, pero legalmente sólo podrá asistir a la primera reunión si esta se celebra después de que él tome posesión el próximo día 16. Por el momento los nuevos estatutos se encuentran en el registro de fundaciones, y hasta que no se de el visto bueno, la nueva Fundación no tendrá el permiso para empezar a funcionar, algo que se espera que sea a finales de este mes, aunque nadie quiere dar plazos y prefieren esperar. Tampoco hay fecha para que la directiva del club decida en una reunión cuáles son los dos consejeros que formarán parte del patronato.