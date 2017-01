«Le debo mucho al Levante y ojalá pueda devolvérselo»

Rubén García fue una de las notas más positivas en las postrimerías de 2016. En los dos últimos encuentros del año, el valenciano recordó a aquel chaval que deslumbró a las órdenes de JIM. Ahora a sus 23 años es uno de los hombres de referencia en el vestuario del Levante, con un lugar entre los capitanes del equipo.

¿Qué balance hace de 2016?

Es un año que ha acabado muy bien pero que ha sido difícil porque la temporada pasada no cumplimos el objetivo. Descender de Primera es complicado. Pero hemos cambiado el chip de una forma radical. Vinimos con mucha ilusión y muchas ganas de volver a Primera y con un objetivo en concreto y hasta ahora estamos cumpliendo las expectativas. Este año ha terminado genial y esperemos que continúe así.

Fue titular en los dos últimos partidos, ante el Tenerife y el Rayo. ¿Ha vuelto a disfrutar del fútbol?

Sí. Llevaba casi un año sin jugar más de 45 minutos. La verdad es que cuando te sientes bien, con ganas, desparpajo, actitud y confianza, sales feliz. Creo que las dos oportunidades que he tenido han salido bien y ojalá pueda seguir ayudando al equipo con buenas actuaciones.

¿Estos dos partidos le han servido para demostrar que ese Rubén de la temporada 2012-2013 sigue estando ahí?

Me han servido mucho para seguir confiando en mí mismo, porque es complicado cuando no participas. Al final lo que nos da la vida a los jugadores es esa confianza de poder jugar. Cuando ves que te cuesta, te sientes un poco mal. Cuando participas y te encuentras contento en el campo, se nota en el día a día. Por eso ahora mismo me siento muy a gusto. Estoy muy feliz.

¿Qué hace falta para que recupere su mejor versión?

Yo siempre intento pensar en mejorar. He tenido etapas buenas y malas, pero no tengo que quedarme con lo que he vivido, sino aprender de los buenos y malos momentos y seguir buscando un nuevo objetivo individual y colectivo. Tengo que seguir trabajando para demostrar lo que he podido hacer cuando he participado en el campo.

Las lesiones tampoco le han ayudado. Esta temporada ha sufrido dos que le han cortado el ritmo.

Son lesiones que no dependen de uno mismo y te trastocan. Te sientes un poco frustrado porque no depende de tí.

Ha habido interés de algunos clubes por usted.

No estaba al tanto de eso. Pero para todo jugador cualquier interés de otros clubes es un halago. Pero tengo que ser consciente de que ahora mismo he tenido la oportunidad de volver a sentirme bien, son muchos años los que llevo aquí ya y estoy muy contento. El Levante me ha dado mucho, me ha dado la oportunidad de estar en la élite. Le debo muchas cosas al Levante y ojalá pueda devolvérselas en el campo.

¿Su idea es seguir en el club?

Sí, sin duda. Ahora mismo no pienso más allá de cumplir el objetivo colectivo, la ilusión que tenemos todo el equipo de lograr este ascenso. El club ha hecho una labor inmensa para mantener muchos jugadores y hacer una base de un equipo que podría estar ahora mismo compitiendo perfectamente en Primera. El nivel del equipo es muy alto, y si seguimos así de unidos, vamos a estar arriba peleando.

¿Espera conseguir esa continuidad esta temporada?

Es primordial. Nunca he tenido esa continuidad de 10 ó 15 partidos seguidos. Ojalá pudiese conseguirla, sé que es difícil porque hay mucha competencia en el equipo. Voy a seguir trabajando al máximo.

Con Caparrós tuvo la confianza desde el principio, pero después le costó entrar con otros como Alcaraz o Rubi.

Lo importante de estos cuatro o cinco años que llevo es que en ningún momento me he dejado llevar. Siempre he intentado trabajar y esforzarme diariamente. Es el trabajo que no se ve. Es importante que mentalmente uno sea fuerte, en ningún momento he perdido eso. He estado mucho tiempo sin jugar y en ningún momento me he dejado llevar o me he cabreado con el entrenador. Nunca podrán decir eso porque me dediqué a pensar en motivarme.

Ya es un peso pesado de la plantilla, como cuarto capitán.

Son etapas que se van superando y hay que saber hacerlo. Tuve la época de juvenil y compartir vestuario con gente como Ballesteros, Iborra, Juanfran, Pedro López... tienes que aprender muchísimo de esa gente. Y ahora, cuando suben los chavales del filial o juvenil, intento transmitirles esa sensación que tuve yo y gente como Iborra estaba muy atenta y me ayudaba.

El equipo está lanzado hacia Primera .

Ojalá sigamos así. Como dice el míster, la Segunda División es muy larga y difícil. Son etapas. Mientras sigamos con rachas de ganar dos o tres partidos, creo que podremos mantenernos ahí arriba durante toda la temporada.

¿El club es partidario de no fichar para mantener el bloque?

Creo que cuando un equipo va bien y el grupo está unido y todos aprovechan la oportunidad, no necesitas que venga nadie de fuera. Somos un equipo unido y cualquiera que entra trabaja y se esfuerza. Y eso es lo más importante.

¿Considera que el equipo ha salido ganando con esa revolución que se hizo en verano?

Ha sido un trabajo realmente bueno del club y se está notando dentro en el día a día. Es un ambiente genial y muy bueno.

¿Qué le parece Muñiz?

Desde el principio supo controlar muy bien el vestuario. Lo ha hecho realmente bien y se está notando a nivel de constancia defensiva del equipo y trabajo. Todos están implicados. Todos estamos aportando nuestro granito de arena.

Conoce muy bien a Roger. ¿Cree que se va a ir a la Premier?

Lo único que quiero es que se quede. Sé que hay un equipo interesado. Yo creo que, realmente, su intención será quedarse y conseguir el ascenso, porque tanto a él como al equipo nos beneficiaría que estuviese aquí y fuera el pichichi de Segunda División.