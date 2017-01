Muñiz: «No tenemos prisa ni necesidad por fichar»

Ya en pleno mercado de invierno, Juan Ramón López Muñiz sigue con el mismo discurso de hace dos meses, no pide refuerzos para el Levante UD. “El mercado está como estaba. Tenemos 22 jugadores y ninguna prisa ni necesidad, lógicamente club está atento a las opciones que haya, pero no hay que fichar por fichar, mejorar lo que hay es complicado en invierno, estoy contento con todos, ojalá terminemos todos los que empezamos”, ha señalado el entrenador.

El asturiano ha avisado de que el rival del sábado, el Lugo, practica un fútbol ofensivo ante el que deberán estar muy atentos. “Les gusta tener el balón, es un equipo que trabaja bien en acción ofensiva, plantea buen fútbol, intenta sacar el balón jugado”, ha explicado.

El encuentro será un duelo entre dos de los tres máximos goleadores de Segunda, Roger y Joselu. “Roger está trabajando muy bien, pero no ahora solo, sino todo el año, no hay que mirar a otros rivales o a otros jugadores, está haciendo un buen trabajo, de mucho desgaste arriba, cuando marca goles perfecto, pero no tenemos dudas de q va a hacer otros 10 goles mínimo, además aporta trabajo y esfuerzo”, ha indicado el técnico.

Chema, Iván López y Montañés han sido las ausencias del entrenamiento, en una sesión donde la afición ha sido protagonista, con casi mil personas en la grada, al aprovechar el periodo navideño. “Está bien que el aficionado esté cerca del equipo, se sienta partícipe de lo que sucede. Es un día especial para los niños, los padres al verlos contentos, es un acto que me gusta, se podría repetir en otras fechas”, ha comentado Muñiz.