Muñiz reconoce que no van a «fichar por fichar» al carecer de necesidades

El mercado de invierno lleva ya cinco días en funcionamiento, pero la filosofía no ha cambiado en el Levante. El equipo está completo, todos los jugadores rinden bien en opinión del entrenador y la dirección deportiva, y si ninguno pide salir, no habrá fichajes. Por el momento, los futbolistas con pocos minutos se han mostrado con intención de acabar la temporada como granotas, como son los casos de Rafael Martins, Víctor Casadesús y Saveljich. Este último le ha dejado claro a su representante que no escuche ofertas porque seguirá en Orriols.

Con 22 jugadores en la plantilla, Muñiz reconoce que lo normal es que no hayan cambios. «El mercado está como estaba. No tenemos ninguna prisa ni necesidad, lógicamente el club está atento a lo que pueda surgir, pero no vamos a fichar por fichar. Mejorar lo que hay es complicado en invierno, estoy contento con todos, ojalá terminemos todos los que empezamos», destacó el entrenador. También Tito Blanco, el director deportivo, espera un mercado tranquilo, sin movimientos, aunque la secretaría técnica tiene decididas cuáles serían las opciones para fichar en caso de que se produjera alguna salida en las próximas semanas.

Por las características del mercado de invierno, los clubes suelen buscar mayoritariamente delanteros, y por eso en el Levante saben que hay muchas opciones de que lleguen ofertas por Martins y Casadesús, que por el momento han optado por quedarse. «Están entrenando todos muy bien, saben que el año es muy largo y aunque no estén jugando ahora lo pueden hacer más adelante. Entienden que deben aportar cuando les toque, a veces en el campo, otras en el banquillo, y todos están aportando su granito de arena para llegar al objetivo», expresó Muñiz sobre estos jugadores.

El equipo afronta mañana el primer partido de 2017 contra el Lugo, aunque el miércoles deberá disputar la jornada aplazada de diciembre ante el UCAM Murcia. «Hay que engancharse rápido, el Lugo es un rival duro, está metido en la parte alta, tiene muchas virtudes. Le gusta tener el balón, trabaja bien en acción ofensiva, plantea buen fútbol y suele marcar en casi todos los partidos, es un equipo a tener en cuenta», aseguró Muñiz. El técnico no se mostró preocupado por la sequía de Roger, que dura ya dos meses. «Está trabajando muy bien, no tenemos dudas de que va a hacer otros 10 goles como mínimo, además aporta trabajo y esfuerzo», indicó. El equipo realizará hoy su último entrenamiento previo al encuentro.