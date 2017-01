Roger va directo a por el pichichi

valencia. Roger Martí se marchó de vacaciones navideñas con la mosca detrás de la oreja. El Levante marchaba líder de la categoría y él sumaba diez tantos en Liga. Sin embargo, no había marcado en los últimos cuatro partidos de 2016. Su ambición y competitividad le generaban cierta inquietud. Con el nuevo año, el de Torrent ha vuelto a poner las cosas en su sitio. Todo vuelve a fluir. El ariete valenciano ha visto portería en los tres encuentros disputados por los azulgrana en 2017, colocándose con 13 dianas en lo más alto de la tabla de goleadores.

Ayer, en Huesca, sentenció el choque firmando el 0-2. Los tres tantos que ha sumado desde que acabaron las fiestas le han permitido igualar a Joselu y Ortuño en la pelea por el pichichi de Segunda División. Ni el delantero del Lugo ni el del Cádiz han marcado en la última jornada. Una circunstancia que ha aprovechado a la perfección Roger, quien apunta directamente a un trofeo que le ilusiona.

El atacante valenciano permanece muy atento a las actuaciones de sus rivales directos por el pichichi. «Estoy muy contento por empatarles. Pero es algo anecdótico. Lo importante es que ayudan a conseguir puntos al equipo», comentó ayer en declaraciones a Movistar.

Roger fue sustituido en el minutos 68 por unas molestias musculares. «Tuve un golpe el miércoles en Murcia y he notado el cansancio. Se me ha contracturado un poco, pero no es nada grave», aseguró el jugador, quien pide prudencia pese a que el Levante se sitúe ya a 11 puntos de distancia de los puestos de play-off: «No está hecho para nada. Pero este es el camino. Hay que seguir así».

Ayer, el encargado de abrir la lata fue Jason. El gallego recuperó la titularidad, ya que el entrenador, Juan Ramón López Muñiz, optó por realizar rotaciones. Así, por primera vez en lo que va de temporada, Morales se quedó fuera del once inicial.

Jason es un recurso habitual del técnico. De ahí que haya participado en 20 jornadas de Liga, aunque no disfrutaba de la titularidad desde el 4 de diciembre. La competencia ha crecido con el resurgimiento de Rubén García. De esta forma, el gallego aprovechó la oportunidad que le concedió Muñiz en Huesca.

El extremo enseñó la senda del triunfo y logró su sexto tanto en este curso. Su última diana se remontaba al 23 de octubre. Jason se reivindicó, refrendando su condición de segundo máximo goleador del equipo. Marca cada 201 minutos.

Otra de las novedades en el once inicial fue Jefferson Lerma. El colombiano se centró en labores de destrucción durante un partido marcado por el músculo. El mediocentro fue amonestado en la segunda parte. Así, deberá cumplir sanción frente al Numancia.