Jason: «Cuarenta y seis puntos son muchos, pero no podemos despistarnos»

Con seis tantos Jason Remeseiro es el segundo máximo artillero granota. «La mayoría de los goles que llevo son despistes en defensa y fallos del rival que intento aprovechar. Me gusta meter goles y ojalá pueda marcar otros seis más en la segunda vuelta», señaló.

El gallego es consciente de la gran trayectoria del equipo pero reconoce que no deben bajar la guardia. «La primera vuelta la cerramos con un triunfo importante. Son 46 puntos. Es un número muy elevado, pero no podemos despistarnos. Tenemos ese colchón para intentar seguir en la misma línea y conseguir el objetivo. La unidad dentro del vestuario es la clave de este equipo, no hay titulares ni suplentes».