El Levante negocia la cesión de Juan Muñoz si Martins se marcha

El mercado de invierno está en plena ebullición en Orriols y la dirección deportiva del Levante trabaja para cerrar en breve cuatro operaciones, dos de entrada y dos de salida. Desde el primer momento la postura del director deportivo, Tito Blanco, siempre fue que sólo ficharían a algún jugador si antes se marchaba otro de la plantilla, pero tanto Rafael Martins como Álex Remiro están muy próximos a abandonar la entidad. El club tiene claro que los elegidos para sustituir a ambos son Juan Muñoz y Oier Olazábal, y ha negociado con Sevilla y Granada, respectivamente, para incorporarlos.

Muñoz está cedido por el club hispalense al Zaragoza, donde es suplente y no ha jugado todavía en este 2017, por lo que ante la falta de minutos quiere salir y el propio club maño tampoco cuenta con él. Así, el Sevilla rompería la cesión y lo enviaría a préstamo al Levante hasta final de temporada. Una operación que los granotas están realizando con los andaluces y que se encuentra muy cerca de cerrarse.

Se trata de un delantero de 21 años criado en la cantera del Sevilla y en esta primera vuelta en Segunda ha marcado tres goles en sólo 751 minutos disputados. Además, ha jugado en el primer equipo del Sevilla 12 encuentros entre la pasada campaña y la anterior, con dos tantos marcados. No obstante, antes de Muñoz el club sondeó las opciones de Álex Alegría (Betis) y Nano Mesa (Eibar), pero ninguno de los dos van a salir de sus clubes.

El principal obstáculo para que Muñiz vista de azulgrana es que Rafael Martins todavía no ha llegado a un acuerdo para salir del club. El brasileño manifestó al cuerpo técnico y a los dirigentes esta semana su intención de marcharse, ya que tiene una oferta interesante de Portugal y en Orriols no está disfrutando de oportunidades. El problema es que el Levante se niega a dejarle salir gratis, aunque perdone lo que le queda de ficha, y el club pretende obtener un beneficio económico por la operación. La propuesta del club portugués que maneja Martins no incluye el pago de ningún traspaso al Levante, sino que lo quieren libre tras rescindir su contrato, que termina en junio.

Los dirigentes granotas argumentan que ya hicieron un esfuerzo la campaña pasada, cuando asumieron buena parte de la ficha del brasileño para que el jugador se fuera al Moreirense, y por eso ahora quieren una compensación. En caso de que no sea posible el pago de un traspaso, hay varias opciones sobre la mesa, como firmar unas cantidades por objetivos. Es decir, el club al que vaya Martins se comprometería a pagar al Levante en función de los goles o partidos que juegue. La negociación sigue abierta y está previsto que continúe hoy, tras dos días de conversaciones.

Y la otra operación que sigue en marcha es la portería. El Athletic continúa a la espera de que el Levante cierre el sustituto de Remiro para recuperar al vasco. Oier Olazábal lleva días haciendo fuerza para salir del Granada pero el club andaluz no cede. Hoy está prevista en Barcelona una reunión entre el agente del portero y el director deportivo granadinista que debe ser clave para desbloquear la salida del meta.

Lo que tiene claro el Levante es que en caso de que Oier no logre la rescisión, no pagará por su traspaso una cantidad mayor de la que el Athletic les dará por recuperar a Remiro, ya que su premisa en todo momento ha sido no debilitarse ni económica ni deportivamente en este mercado de invierno.