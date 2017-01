El Levante ultima los fichajes de Muñoz y Oier para abrir la puerta de salida

valencia. El Levante ya está prevenido. Durante las últimas horas, se han acelerado las conversaciones para poder encarrilar los fichajes de Juan Muñoz y Oier Olazábal. Todavía hay ciertos cabos sueltos, pero los dirigentes azulgrana esperan que este fin de semana resulte clave para zanjar ambas operaciones. Y es que el club no va a abrir la puerta de salida hasta que ate completamente a los relevos. De esta forma, tanto Rafael Martins como Álex Remiro permanecen muy atentos.

La cúpula granota se muestra optimista respecto a la llegada de Muñoz y Oier. Los acuerdos están cerrados con ambos futbolistas, pero todavía deben liberarse de sus actuales compromisos para poder aterrizar en Orriols. El delantero andaluz, quien pertenece al Sevilla, está cedido en el Zaragoza. El joven ariete no se siente cómodo en el cuadro maño, ya que, desde que llegó Raúl Agné al banquillo, ha perdido protagonismo. Además, su relación con el técnico se ha deteriorado.

«No tengo nada en contra de Juan. Pero, si un jugador no quiere estar en un sitio, yo no cuento con él. No me voy a jugar las castañas con alguien que no quiere estar. Si lo quiere el Levante o el Bayern, a mí no me preocupa», avisó ayer Agné, quien ha dejado al atacante fuera de las dos últimas convocatorias.

El Zaragoza debía pagar una penalización al Sevilla por los partidos en los que no participase Muñoz. Así, ambos clubes trataban ayer de alcanzar un pacto económico para poder romper la cesión. En cuanto se resuelva la desvinculación, se comprometerá con el Levante en calidad de préstamo hasta junio. El delantero, de 21 años, destaca por su capacidad rematadora.

Su fichaje facilitaría la marcha de Rafael. Maneja opciones en Portugal, aunque también tiene alternativas en Grecia, Turquía, Francia y Emiratos Árabes. Le restan seis meses de contrato y el Levante pretende obtener un rendimiento económico a su adiós. Todo apunta a una contraprestación por objetivos.

Paralelamente, el Levante sigue esperando a Oier. El Granada exigía un millón de euros por su traspaso, pero ha ido bajando sus aspiraciones. Las posturas están cada vez más cerca. Precisamente, la entidad nazarí ha elegido a su sustituto: Rui Silva. El club granota está dispuesto a realizar una módica inversión en el fichaje del portero vasco, ya que el Athletic pagaría una compensación por repescar a Álex Remiro.

Ayer, el filial azulgrana cerró el préstamo de Juan Delgado al Hércules hasta junio. Su contrato con el Levante expira en 2019 y, a partir del próximo curso, deberá subir a la primera plantilla o salir cedido.