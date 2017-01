«Es una victoria importante ante un muy buen equipo»

El técnico se mostraba orgullo de sus jugadores tras el triunfo. «Nos han exigido mucho, el rival ha hecho un buen partido, hemos tenido que trabajar muy a fondo, hicieron un arreón final pero equipo supo defender bien. Hemos hecho un trabajo serio, son tres puntos muy importantes ante un muy buen equipo. Hay una mano del Numancia en el área, y la tarjeta amarilla a Raúl Fernández no la vi porque creo que no le impacta, me genera duda, creo que el árbitro estuvo bien en líneas generales, tiene experiencia y la saca».