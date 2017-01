Una nueva vía para el gol del líder

El primer fichaje de invierno de Tito Blanco ya es una realidad. Tanto que ayer incluso fue presentado y esta mañana comenzará a entrenarse con el equipo y sus nuevos compañeros. Juan Muñoz reforzará la delantera del Levante para cubrir el hueco dejado tras la marcha de Rafael Martins, que firmó por el Vitoria de Guimaraes portugués. El andaluz lucirá el dorsal 14 que estaba libre y ofrece una alternativa para el ataque con características diferentes a lo que había en la plantilla azulgrana.

Muñoz destaca por ser un rematador y el área es su hábitat natural, por lo que la dirección deportiva granota lo considera un buen complemento a Roger, que tiene mucha más movilidad sobre el campo, y a Víctor Casadesús, que no es un punta nato y suele actuar entre líneas. Dentro de las pocas opciones que había en el mercado, las que más gustaban eran del andaluz y la de Álex Alegría, ariete del Betis, pero los verdiblancos cuentan con él y no saldrá en enero.

Llega cedido por el Sevilla hasta fin de temporada, aunque si tanto el jugador como los dos clubes están de acuerdo, se puede prolongar la vinculación la próxima campaña, ya que tiene contrato con los hispalenses hasta 2019. El futbolista no tuvo dudas cuando supo del interés del Levante. «Lo tenía claro, llevaba tiempo hablando con mi representante, tenía mucha ilusión de poder venir aquí y se ha hecho realidad, ojalá pueda devolver todo el cariño y la confianza que me han dado, lo haré con trabajo, humildad y sacrificio», aseguró Juan Muñoz ayer en su presentación como jugador azulgrana.

Aunque para ello el utrerano tuvo que romper su contrato de cesión con el Zaragoza, donde no contaba para el entrenador, Raúl Agné, con el que acabó con una tensa relación tras unas duras declaraciones del técnico la semana pasada. «Lo que haya ocurrido o no en Zaragoza no me interesa, eso es pasado, sólo pienso en el presente, en empezar con el equipo, sumar y aportar todo lo que pueda en este club», indicó. De hecho, el futbolista no ha jugado ni un minuto en este 2017 y su última aparición fue en Cádiz el pasado 3 de diciembre. La recuperación de Dongou le deja sin sitio en el equipo. Lleva más de un mes y medio sin jugar. Ha sido ocho veces titular y siete suplente, y ha marcado tres goles en esta primera vuelta.

Tras su salida, paradójicamente, el club maño piensa ahora en el levantinista Víctor Casadesús como sustituto de Muñoz, ya que se ha frustrado el fichaje de Chuli por los aragoneses. Por el momento el Levante no ha recibido ninguna oferta en firme por el balear, pero en el club creen que en las próximas horas se puede producir una llamada desde Zaragoza.

En la entidad azulgrana esperarán a conocer la opinión de Casadesús, y si les manifiesta que desea marcharse, podrán iniciar una negociación. En ese caso, buscarán un beneficio, o bien inmediato o a final de temporada, como ha ocurrido con Martins, pero si el mallorquín se marcha, el Levante deberá buscar otro delantero en sólo seis días que le quedan al mercado.

En esta recta final aún se pueden dar movimientos en Orriols, ya que el propio Tito dejó ayer abierta la puerta. «No descartamos ningún fichaje. Nuestra intención es que empezamos con 22 jugadores y queríamos terminar con los mismos, pero hay situaciones que no puedes controlar, hacemos una valoración de lo que necesitamos, queda una semana, vamos a esperar las opciones que hay en el mercado», señaló el de Benidorm.

Mientras tanto, Muñoz ya sabe cuál es el potencial del Levante, ya que disputó 21 minutos en el Ciutat en la cuarta jornada. «El equipo va primero con una muy buena dinámica. Veo el vestuario que tiene, vine en la primera vuelta y vi que estaba unido, todos iban a una, y eso es fundamental en el día a día y los partidos», destacó el sevillano, que esta mañana en Buñol se pondrá a las órdenes de Muñiz de cara al partido del sábado ante el Alcorcón.

El sevillano tiene claro que el excelente momento de forma de Roger le dará pocas opciones, pero no lo ve como competencia, sino como un «compañero del que ayudarse mutuamente». Una opinión que también comparte Tito. «No hay incompatibilidad con Roger, los buenos jugadores es mas fácil que busquen su sitio en el once», indicó el director deportivo. «Es el delantero que el equipo necesitaba, Roger está haciendo goles, pero después de la salida de Martins hemos valorado la llegada de un jugador en la posición de 9, Juan reúne esas condiciones que no teníamos y nos puede dar un plus en estas 20 jornadas que quedan», añadió.

Por su parte, la operación en la portería sigue abierta, pero sin avances con el Granada para fichar a Oier, lo que complica que al final se concrete. «Contamos con que Remiro esté con opciones de ir convocado en Alcorcón», zanjó Tito.